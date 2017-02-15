Maxima: самые популярные подарки на День друзей — цветы и клубника

С каждым годом День друзей в Эстонии становится все более популярным — все больше людей в этот день дарят своим близким подарки. В магазинах сети Maxima наиболее популярными подарками на нынешнее 14 февраля стали цветы и клубника.

”Спрос на готовые подарки и продукты с романтической символикой возрастает накануне праздника, а 14 февраля наблюдается уже многократный рост продаж таких товаров, — прокомментировала предпочтения покупателей коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен. — В сравнении с прошлым годом ныне продажи товаров ко Дню друзей увеличились примерно на десять процентов”.

Особенно популярны среди покупателей цветы. В этом году спросом пользовались как букеты, так и цветы в горшках — от тюльпанов и роз до орхидей и гиацинтов.

”Большинство покупателей дополняет цветы подарком. В этом году была особенно заметна популярность клубники. Традиционно пользовались спросом шоколадки и конфеты в коробках, — отметила Кристина Мустонен. — Из других категорий товаров покупатели предпочитали косметику, а также игристые вина”.