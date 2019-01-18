Maxima приглашает в магазин: лояльные клиенты не использовали бонусы на сумму в 1,1 млн евро

”Если говорить об интересных цифрах, на которые стоит обратить внимание, то самая большая накопленная сумма бонусов одного нашего лояльного клиента составляет целых 737,7 евро, и эта сумма до сих пор не использована”, — привела показательный пример по части карты Aitäh коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен.

Мустонен добавила, что такая сумма соответствует размеру расходов на питание одного члена семьи как минимум за семь месяцев. ”Еще есть достаточно времени до конца марта, когда можно использовать накопленные бонусы, поэтому я призываю всех совершить покупки в наших магазинах, чтобы не пропали накопленные бонусы”, — добавила она и отметила, что сумма накопленных денежных средств Maxima в общей сложности составляет целых 1,1 миллиона.

С картой клиента Maxima нельзя собирать бонусные средства, покупая алкогольную и табачную продукцию. Остаток денежных средств Maxima можно увидеть на своем чеке о покупке.

Розничная сеть Maxima действует в Эстонии с 2004 года. Сегодня в нее входят 80 магазинов: из них 56 являются магазинами шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркетами Maxima XX и 3 — гипермаркетами Maxima XXX. Maxima стала первой из розничных сетей, открывшей в 2015 году интернет-магазин e-Maxima, где продаются продукты питания и товары первой необходимости. Осенью 2018 года интернет-магазин получил новое оформление и стал называться Barbora. В среднем ежедневно магазины Maxima обслуживают 170 000 человек. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и логистический центр. В Эстонии предприятия Maxima Eesti обеспечивают работой около 3700 человек.