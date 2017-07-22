Maxima: показавшееся наконец солнце заметно увеличило потребление воды и арбузов

Показавшееся после продолжительной холодной и ветреной погоды солнце, а также температура воздуха, поднявшаяся выше 20 градусов, заметно увеличили потребление воды жителями Эстонии. Также вдвое выросла популярность арбузов. говорится в пресс-релизе Maxima.

”Наконец стало теплее и, хотя, по мнению синоптиков, настоящей июльской жары еще придется подождать, солнце уже пришло на наши столы: люди покупают значительно больше напитков, а также освежающих фруктов и овощей”, — рассказала коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен.

Вот уже несколько лет наиболее популярными напитками являются обычная питьевая и минеральная вода, потребление которой за последние — оказавшиеся солнечными — дни выросло по сравнению с началом месяца на 40-60 процентов.

”Именно потребление воды является своего рода зеркалом для прогнозов погоды, а также указывает на то, что люди все более ответственно относятся к собственному здоровью: уровень продаж различных прохладительных напитков и соков остается относительно стабильным вне зависимости от изменений погоды, — отметила Мустонен. — Вторым признаком солнечной погоды являются арбузы — как только на улице становится теплее, их продажи вырастают практически вдвое”.

Поскольку на эти выходные метеорологи прогнозируют в целом солнечную и теплую погоду, по словам Мустонен, в числе любимых товаров покупателей окажутся мороженое и различные экзотические фрукты. ”В предыдущие солнечные дни люди покупали почти вдвое больше кокосовых орехов, чем, скажем, на прошлых выходных, — сказала Мустонен. — И, конечно, мороженое. Чаще всего предпочтение отдают старому доброму мороженому на палочке — его покупают больше всех прочих видов мороженого вместе взятых”.

Если говорить о промтоварах, в теплую погоду заметнее всего вырастает спрос на различные товары для пикников и для пляжа. ”Если до нас все-таки доберется настоящая летняя погода и станет теплее 25 градусов, наряду с прохладительными напитками и мороженым тон все больше будут задавать пляжные полотенца, мячи и корзины для пикников”, — добавила коммерческий директор Maxima.