Maxima: подготовка к садовому сезону идет активнее, чем годом ранее

Как только стала ощущаться весна, так сразу же жители Эстонии начали проявлять интерес ко всему, что позволит им самим вырастить что-то вкусное или красивое. Так, в этом году в магазинах Maxima уже куплено в 2 раза больше садового инвентаря и саженцев, чем годом ранее.

В этом году спрос на садоводческие товары начал расти в январе. ”На сегодняшний день жители Эстонии купили уже в 2 раза больше инструментов от тяпок до ножниц, чем в прошлом году. В то же время спрос на горшки, пленки и прочий инвентарь вырос на 25%”, — охарактеризовала интересы покупателей коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен.

Среди сотен видов семян наибольшей популярностью по-прежнему пользуются пряности и овощи, а из десятков видов саженцев в этом году предпочтение отдается цветковым. ”Как и прежде, практически в каждый набор покупаемых семян входят семена укропа, огурцов и помидоров. Покупателям интересны все саженцы плодовых деревьев и ягодных растений от вишни до винограда. Наибольшим же спросом ныне пользуются цветковые кустарники как, например, форзиция, вейгела, жимолость: по сравнению с прошлым годом их продажи увеличились в 2 раза”, — пояснила Кристина Мустонен.

Коммерческий директор Maxima Eesti заверила, что торговая сеть уделяет всяческое внимание качеству предлагаемых товаров: ”Учитывая, что потребители проявляют к садоводству все с больший интерес, то мы стараемся предложить нашим покупателям все необходимое для того, чтобы выращенное ими съестное было полезным для здоровья и красивое радовало их долго”.