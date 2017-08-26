Maxima: первоклассники предпочитают школьные товары с героями мультфильмов

Покупательская статистика торговой сети Maxima показывает, что в этом году любимцами первоклашек являются пеналы, рюкзаки и тетради с героями мультфильма ”Гадкий я”, сказано в пресс-релизе.

По словам коммерческого директора Maxima Кристины Мустонен, рюкзаки, пеналы и тетради с героями из любимых мультфильмов традиционно возглавляют хит-парад продаж школьных товаров и их популярность растет с каждым годом. ”В этом году первоклассники Эстонии отдают предпочтение персонажам ”Гадкий я” и ”Мой маленький пони”. На сегодня куплено уже почти 50 000 тематически оформленных школьных принадлежностей”, — сказала Кристина Мустонен.

Покупательская статистика показывает, что предпочтения детей при выборе школьных принадлежностей отражают популярность мультфильмов или игрушек. ”Если в прошлом году был популярен мотив ”Школы монстров”, то в этом году место монстров-подростков заняли миньоны — герои серии мультфильмов ”Гадкий я”, которая как раз недавно получила продолжение, — сказала коммерческий директор Maxima. — А вот в 2015 году, например, наибольшей популярностью пользовались школьные рюкзаки с изображением героев мультфильма ”Холодное сердце””.

В магазинах Maxima можно приобрести школьные товары в соответствии с потребностями и предпочтениями учащихся разных возрастов. ”В этом году наиболее востребованные товары можно купить и не посещая магазин — посредством e-Maxima”, — отметила Кристина Мустонен.