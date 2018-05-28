Maxima отмечает 14-летие: 14 фактов о популярной торговой сети

”За 14 лет работы в Эстонии наша торговая сеть стала стабильным лидером цен, работодателем, партнером, инвестором, налогоплательщиком, брендом”, — говорит генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас, который руководит предпритием порядка трех лет.

”Спасибо всем, кто работает, покупает, сотрудничает или как-либо по-другому ценит нашу торговую сеть! Вас — сотни тысяч. Ведь только в наших магазинах ежедневно отовариваются в среднем 170 000 жителей Эстонии”, — утверждает Шапокас.

В будущем генеральный директор Maxima видит торговую сеть еще более ценной: ”То есть еще более нужной эстонским потребителям. Для этого продолжим исходить из их потребностей по ценам, сортименту, качеству”.

14 фактов о Maxima

1. Первый магазин Maxima в Эстонии был открыт 27 мая 2004 года в Тарту на улице Калда.

2. Сегодня в состав торговой сети входит 76 магазинов, 8 кулинарных цехов, логистический центр.

3. В эстонской команде Maxima 3 700 работников. По данным Налогово-таможенного департамента, торговая сеть является самым крупным работодателем в Эстонии.

4. В Maxima работают представители 12 разных национальностей.

5. Ежедневно в наших магазинах совершается в среднем 170 000 покупок.

6. Карточкой клиента наших магазинов владеет порядка 700 000 человек, то есть каждый второй житель Эстонии.