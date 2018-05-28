28.05.2018, 17:10

Maxima отмечает 14-летие: 14 фактов о популярной торговой сети

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rus.delfi.ee
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Vygintas Šapokas
Vygintas ŠapokasFoto: Tiit Blaat

”За 14 лет работы в Эстонии наша торговая сеть стала стабильным лидером цен, работодателем, партнером, инвестором, налогоплательщиком, брендом”, — говорит генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас, который руководит предпритием порядка трех лет.

”Спасибо всем, кто работает, покупает, сотрудничает или как-либо по-другому ценит нашу торговую сеть! Вас — сотни тысяч. Ведь только в наших магазинах ежедневно отовариваются в среднем 170 000 жителей Эстонии”, — утверждает Шапокас.

В будущем генеральный директор Maxima видит торговую сеть еще более ценной: ”То есть еще более нужной эстонским потребителям. Для этого продолжим исходить из их потребностей по ценам, сортименту, качеству”.

14 фактов о Maxima

1. Первый магазин Maxima в Эстонии был открыт 27 мая 2004 года в Тарту на улице Калда.

2. Сегодня в состав торговой сети входит 76 магазинов, 8 кулинарных цехов, логистический центр.

3. В эстонской команде Maxima 3 700 работников. По данным Налогово-таможенного департамента, торговая сеть является самым крупным работодателем в Эстонии.

4. В Maxima работают представители 12 разных национальностей.

5. Ежедневно в наших магазинах совершается в среднем 170 000 покупок.

6. Карточкой клиента наших магазинов владеет порядка 700 000 человек, то есть каждый второй житель Эстонии.

7. В 2017 году, используя карточку Aitäh, покупатели заработали почти 4 миллиона евро бонусов.

8. В 2017 году оборот продаж наших магазинов превысил 460 миллионов евро. Согласно данным Налогово-таможенного департамента, Maxima входит в первую десятку самых крупных предприятий Эстонии.

9. В 2016 году Maxima уплатила государству более 54 миллионов евро налогов. Тем самым торговая сеть вновь заняла место в первой десятке соответствующего рейтинга Налогово-таможенного департамента.

10. За 14 лет торговая сеть инвестировала более 175 миллионов евро. В этом году к этой сумме прибавится еще порядка 10 миллионов евро.

11. Каждый день в наших магазинах покупается 550 тортов, изготовленных нашими кондитерами. Тем самым годовой объем превышает 200 000 тортов.

12. Самой большой популярностью среди бутербродов, изготовленных нашими кулинарами, пользуется бутерброд с куриным филе.

ТОП

13. По результатам опроса Kantar Emor бренд Maxima снова оказался в первой десятке любимчиков жителей Эстонии.

14. Maxima Eesti входит в состав концерна Maxima Grupé, который объединяет 568 магазинов в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Болгарии.

Розничная сеть Maxima действует в Эстонии с 2004 года. Сегодня в нее входят 77 магазинов: из них 54 являются магазинами шаговой доступности Maxima X, 19 — супермаркетами Maxima XX и 3 — гипермаркетами Maxima XXX. Также у Maxima есть онлайн-магазин. В среднем ежедневно магазины Maxima обслуживают 170 000 человек. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и логистический центр. В Эстонии предприятия Maxima Eesti обеспечивают работой около 3700 человек.

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