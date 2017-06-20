Maxima открыла в Таллинне 75-ый магазин

Сегодня одна из ведущих торговых сетей в Эстонии Maxima открыла в столице свой семьдесят пятый магазин. Мaxima X по адресу Вильде теэ, 124 позволит жителям Мустамяэ покупать рядом с домом порядка 9000 различных продуктов питания и товаров первой необходимости, значится в пресс-релизе.

”Мы рады открыть магазин Maxima X в привычном для жителей района месте — в расположенном рядом с центром культуры Kaja комплексе, где раньше работали продуктовый магазин, сверхпопулярный ресторан и центр досуга. Надеемся, что он станет любимым местом ежедневных покупок и тем самым привнесет в их будни значительные удобства, — рассказал генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас. — В новом магазине клиентов ожидают дружелюбный коллектив, уникальный выбор товаров, современный торговый зал и, конечно же, лучшие цены”.

Клиентам нового Maxima X предложено около 9000 наименований товаров. ”В их числе есть самые излюбленные товары эстонских потребителей, которые пользуются ежедневным спросом — от молочных продуктов, фруктов и овощей до бытовых и различных сезонных товаров. В одном здании с магазином открыт и пункт приема тары”, — уточнил Вигинтас Шапокас.

Сегодняшний рынок розничной торговли Эстонии и, прежде всего, Таллинна больше не благоприятствует активному расширению. ”Настало время повышать качество предлагаемых услуг. В этом году мы обновим пять существующих магазинов и откроем два новых, — сказал директор по операциям Maxima Eesti Марко Пыдер. — В строительство этого долгожданного магазина Maxima X мы инвестировали более 2 миллионов евро. Он же обеспечит работой 35 человек”.

Магазин на Вильде теэ, 124 является одним из двух новых магазинов Maxima, открывающихся в этом году. В настоящее время в Таллинне торговая сеть Maxima располагает 15 магазинами шаговой доступности Maxima X, семью супермаркетами Maxima XX и одним гипермаркетом Maxima XXX. Помимо магазина на Вильде теэ, во второй половине года Maxima откроет свой второй столичный гипермаркет в Хааберсти.

Розничная сеть Maxima действует в Эстонии с 2004 года. Сегодня в нее входят 76 магазинов: из них 54 являются магазинами Maxima X, 19 — супермаркетами Maxima XX и два — гипермаркетами Maxima XXX. Также у Maxima есть онлайн-магазин. В среднем ежедневно магазины Maxima обслуживают 170 000 человек. В состав розничной сети также входят кулинарные цеха и логистический центр. Maxima обеспечивает работой порядка 3700 человек.