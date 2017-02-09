Maxima обновила один из своих первых магазинов

На этой неделе магазин Maxima X на таллиннской улице Валдеку открыл свои двери после капитального ремонта, осуществленного спустя 11 лет его работы. Данная реконструкция — первая в этом году инвестиция торговой сети в обновление магазинов.

Магазин Мaxima X на Валдеку 114, открывший свои двери в декабре 2005 года, был одним из первых магазинов торговой сети в Таллинне и Эстонии в целом. ”Зная, насколько важно для клиентов покупать любимые товары, а для работников обслуживать их в современных и удобных условиях, мы не можем не обновлять магазины. В этом году мы планируем провести капитальный ремонт пяти магазинов по всей Эстонии, инвестировав в необходимые работы и новое оборудование порядка 7 миллионов евро. Нымесская Maxima X — в их списке первая”, — пояснил генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас.

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Почти за пол года был проведен полный ремонт здания магазина снаружи и внутри, а также установлено новое оборудование. ”На протяжении 11 лет магазину удавалось быть домашним магазином — в шаговой доступности для клиентов было все, что необходимо им и их семьям в повседневной жизни. Чтобы наш магазин еще лучше соответствовал ожиданиям наших клиентов, мы внесли несколько изменений в ассортимент и расположение товаров. При этом мы уделили особое внимание улучшению любимчиков клиентов: овощам и фруктам, молочным и кулинарным товарам”, — сказал руководитель операций Maxima Eesti Марко Пыдер.

В отремонтированном магазине к работе приступило порядка 30 человек, из которых часть работали в нем и до ремонта.

Наряду с магазином ежедневно с 8.00 до 22.00 свои услуги клиентам вновь предоставляют аптека Euroapteek, банкомат Swedbank и тарный пункт PAK.