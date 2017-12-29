Maxima обещала своим сотрудникам выходной 1 января, но его получат не все

В редакцию Delfi пришло письмо от сотрудника Maxima, который получил от руководства магазина письмо, в котором торговая сеть ищет тех, кто готов выйти на работу 1 января, несмотря на то, что недавно Maxima торжественно сообщила, что 1 январе все магазины будут закрыты, чтобы сотрудники насладились выходным днем.

"Maxima несправедливо ведет себя со своими сотрудниками. 29. ноября магазин сообщил, что 1 января ни одна Maxima не будет открыта. К сожалению, в реальности для части сотрудников все не так. Как видно, в каждом магазине требуется как минимум два человека на работу к утру 1 января. Письмо разослали, между прочим, на чистом русском языке”, — пишет разочарованный сотрудник Maxima.

В письме, которое руководство торговой сети разослало своим сотрудникам, просят выйти в магазины на работу 1 января двух сотрудников: старшего по смене и работника транспорта.

В письме руководство объясняет, что это необходимо, так как 1 января в магазины поступит товар, который нужно положить в холодильники. После приема товара сотрудников обещают сразу же отпустить домой. Зато 2 января персонал магазина должен быть на работе уже к 6 утра, чтобы разложить товар по полкам в зале.

По словам руководителя операций Maxima Eesti Марко Пыдера, Maxima — первая торговая сеть, которая предлагает своим сотрудникам выходной в первый день нового года.

Он отмечает, что для того, чтобы товар отвечал ожиданиям клиентов, его нужно принять 1 января. Это в свою очередь означает, что из коллектива магазина из 25-150 человек двое должны по договоренности и за соответствующую зарплату принять этот товар.