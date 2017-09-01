Maxima: объем продаж школьных товаров увеличился вдвое

Как показывает покупательская статистика Maxima Eesti, по сравнению с прошлым годом наиболее заметно выросли продажи писчих принадлежностей, сообщается в пресс-релизе.

По словам коммерческого директора Maxima Eesti Кристины Мустонен, в сравнении с прошлым годом заметно больше покупается карандашей и ручек, но несколько меньше — тетрадей и блокнотов.

”В среднем школьникам покупается по два карандаша и две ручки, а также по две тетради, — сказала Мустонен. — Набирающее популярность использование в учебе ”умных” устройств пока еще не отразилось на продажах школьных товаров. Хотя заметно, что школы все чаще выдают ученикам рабочие листы и тетради, а поэтому в сравнении с прошлым годом продажи тетрадей и блокнотов сократились”.

”В сравнении с прошлым летом объем продаж школьных товаров увеличился вдвое. При этом наряду с тетрадями, карандашами и ручками популярными товарами остаются принадлежности для уроков искусства, стирательные резинки и клей”, — пояснила коммерческий директор.

Мустонен добавила, что поскольку в этом году в общеобразовательных школах будут учиться около 147 000 детей — то есть на 4 000 больше, чем годом ранее — это в какой-то мере влияет и на рост продаж школьных принадлежностей.

”Родители стараются купить в одном месте сразу все необходимое, причем к выбору товаров подходят ответственно — все больше предпочитают качественные товары с интересным оформлением. Поскольку выбор велик и представлены товары разных ценовых классов, то в этом году покупка школьных товаров может обойтись даже дешевле, чем в прошлом”, — отметила коммерческий директор.

Пик активности продаж школьных принадлежностей пришелся в этом году на последние выходные августа. ”В прошлые годы родители начинали покупать школьные товары раньше, но в этом году покупательская активность скачкообразно выросла именно в последние выходные августа", — добавила Мустонен.