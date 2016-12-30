Клиенты Maxima остаются верными традициям: как и в прошлом году, хитами праздничных покупок в торговой сети являются мандарины и все необходимое для приготовления вкусного домашнего салата оливье.

По словам руководителя отдела закупок Maxima Eesti Мерле Бретт-Алвеус, уже второй год подряд клиенты Maxima в праздничный период больше всего покупают мандарины. ”В первую тройку фруктов в этом году входят мандарины, бананы и хурма, помогающие внести немного красок в нашу бесснежную зиму. Самыми популярными остаются, без сомнения, мандарины, являющиеся традиционным украшением праздничного стола. В Maxima продаются мандарины из Италии, Испании и Греции”, — рассказала Бретт-Алвеус.

Жители Эстонии любят приготовить для праздничного стола традиционный картофельный салат, из-за чего в последнюю неделю декабря выросли продажи ингредиентов, необходимых для приготовления вкусного домашнего оливье. ”Как и в прошлом году, больше покупается компонентов для праздничного салата: колбасы, яиц, огурцов, сметаны и майонеза”, — уточнила руководитель отдела закупок Maxima Eesti.

В этом году, помимо покупки свиной шеи для приготовления привычного свиного жаркого, клиенты стали больше покупать филе бройлера. Из рыбной продукции очень хорошо продается лососевая икра. ”Качественная лососевая икра придает праздничности, роскоши и вкуса каждому застолью, поэтому икра является одной из приоритетных покупок для наших клиентов”, — добавила Бретт-Алвеус.

Среди алкогольных напитков в этом году крепким алкогольным напиткам клиенты Maxima предпочитают качественные игристые вина.