Maxima: необходимое для весенней уборки все чаще покупают в интернет-магазине

С наступлением весны жители Эстонии стали покупать в 2 раза больше средств и инвентаря для домашней уборки. Более того, подобные товары содержит уже почти каждый заказ из интернет-магазина e-Maxima, значится в пресс-релизе.

Хотя погода еще не совсем весенняя, жители Эстонии принялись активно наводить порядок в доме. "В повседневных покупках на ряду с привычными овощами-фруктами и молоком стали все чаще появляться средства для домашней уборки, — сказала коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен. — Так, в апреле продажи таких товаров превысили привычные в среднем в 2 раза”.

Обычно чаще всего покупаются бумажные изделия, а также средства для стирки белья. В апреле к ним добавились средства, предназначенные для мойки окон, уборки в кухне, чистке мебели. Рост потребления заметен и во всех категориях необходимого для уборки инвентаря.

Существенно выросли продажи подобных товаров в интернет-магазине e-Maxima, который обслуживает жителей Таллинна и Харьюмаа. ”Если раньше cредства и инвентарь для домашней уборки были в каждом третьем заказе, то после Пасхи их можно увидеть почти в каждом списке заказанных товаров, — пояснила коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен. — Учитывая опыт прошлого года, можно предположить, что столь высокий интерес сохранится до середины мая. Тем более, что есть и такое удобство — получить необходимые, зачастую тяжелые товары прямо дома”.