11.12.2018, 15:01

Maxima напоминает: сегодня последний день, когда в магазин можно отнести подарки детям из малообеспеченных семей


rus.delfi.ee
EST
Inglipuu
Foto: Tiit Blaat

Сегодня завершается один из крупнейших в Эстонии благотворительных проектов ”Дерево ангела”. Сегодня до закрытия магазинов Maxima благотворители еще могут отнести подарки в качестве исполнения желаний, которые они забрали с деревьев ангела. С помощью благотворительного проекта ”Дерево ангела” будут выполнены рождественские желания 1330 детей из малообеспеченных семей со всей Эстонии.

По словам и. о. исполнительного директора проводящей благотворительный проект розничной сети Maxima Марко Пыдера, они ожидают подарки в магазинах до позднего вечера 11 декабря — до 22:00 или 23:00. ”Те подарки, которые уже поступили в наши магазины, на данный момент упакованы и ожидают отправки детям. Но еще все-таки есть определенное количество подарков, которые пока не поступили в магазины. Мы ожидаем, что те, кто уже выбрал желание подарка, но сам подарок еще не принес, сделают это не позднее сегодняшнего вечера”, — рассказал Пыдер.

На сегодняшний день практически все желания детей из малообеспеченных семей, собранные с помощью местных социальных работников, были забраны для исполнения. По всей Эстонии на деревьях ангелов висит еще всего только 27 рождественских желаний детей из семей с экономическими трудностями. Точное количество желаний и их местонахождение можно найти на веб-сайте www.maxima.ee/inglipuu Подарки будут еще собираться только в течение сегодняшнего дня, чтобы они успели попасть к детям перед Рождеством.

”Дерево ангела” — это ежегодный предновогодний благотворительный проект Maxima Eesti, в рамках которого любой человек может исполнить новогоднее желание ребенка из малообеспеченной семьи. В рамках проходящего в восьмой раз проекта в этом году в 44 магазинах Maxima по всей Эстонии исполнения ожидали 1330 желаний.

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