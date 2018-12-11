Maxima напоминает: сегодня последний день, когда в магазин можно отнести подарки детям из малообеспеченных семей

По словам и. о. исполнительного директора проводящей благотворительный проект розничной сети Maxima Марко Пыдера, они ожидают подарки в магазинах до позднего вечера 11 декабря — до 22:00 или 23:00. ”Те подарки, которые уже поступили в наши магазины, на данный момент упакованы и ожидают отправки детям. Но еще все-таки есть определенное количество подарков, которые пока не поступили в магазины. Мы ожидаем, что те, кто уже выбрал желание подарка, но сам подарок еще не принес, сделают это не позднее сегодняшнего вечера”, — рассказал Пыдер.

На сегодняшний день практически все желания детей из малообеспеченных семей, собранные с помощью местных социальных работников, были забраны для исполнения. По всей Эстонии на деревьях ангелов висит еще всего только 27 рождественских желаний детей из семей с экономическими трудностями. Точное количество желаний и их местонахождение можно найти на веб-сайте www.maxima.ee/inglipuu Подарки будут еще собираться только в течение сегодняшнего дня, чтобы они успели попасть к детям перед Рождеством.

”Дерево ангела” — это ежегодный предновогодний благотворительный проект Maxima Eesti, в рамках которого любой человек может исполнить новогоднее желание ребенка из малообеспеченной семьи. В рамках проходящего в восьмой раз проекта в этом году в 44 магазинах Maxima по всей Эстонии исполнения ожидали 1330 желаний.