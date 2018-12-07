Maxima напоминает: осталось еще 5 дней для того, чтобы принести подарки детям из малообеспеченных семей

Ожидается, что в магазины Maxima по всей Эстонии будут принесены почти 550 рождественских подарков, которые люди, желающие оказать поддержку, взяли с деревьев ангелов. Всего в рамках проекта ”Дерево ангелов” подарков ждут 1330 детей из малообеспеченных семей.

По словам и.о. исполнительного директора Maxima Марко Пыдера, большинство желаний с Деревьев ангелов, расположенных в 44 магазинах Maxima, были взяты с целью выполнения, но подарки еще не были принесены в магазины.

”Большое спасибо всем, кто занимается благотворительностью и кто на сегодняшний день решили взять на себя выполнение почти всех желаний от 1265 детей. Но в наши магазины были принесены около 700 подарков. Проект ”Дерево ангелов” продлится еще несколько последних дней, и мы просим всех, кто решил оказать поддержку и выбрал желание для выполнения, принести подарок в тот же магазин не позднее 11 декабря”, — сказал Пыдер.

”Довольно во многих магазинах были принесены лишь некоторые одиночные подарки. Чтобы подарки попали к детям во время праздников, мы напоминаем добрым людям, чтобы они поторопились с доставкой подарков”, — добавил Пыдер и поблагодарил всех, кто уже принес подарки.

Собранные с помощью местных социальных работников желания детей из малообеспеченных семей ждут выполнения еще в девяти уездах. По всей Эстонии на деревьях ангелов висит еще 65 рождественских желания детей из семей с экономическими трудностями. Точное количество желаний и их местонахождение можно найти на веб-сайте www.maxima.ee/inglipuu