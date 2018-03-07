Maxima напоминает: бонусные накопления действительны только до конца месяца

Владельцы карточек Aitäh могут воспользоваться накопленными в течение прошлого года денежными бонусами еще до 31 марта 2018 года. По состоянию на март сумма неизрасходованных пока накоплений составляет 375 000 евро, сообщает Maxima.

"Сальдо накопленных бонусов можно проверить на чеке в магазине”, — посоветовала коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен. "На каждом чеке отдельно указаны суммы накопленных и использованных бонусов”, — добавила она и уточнила, что в прошлом году таким образом было накоплено четыре миллиона евро, из которых 375 000 евро еще в силе.

"Надеемся, что до конца месяца накопленные за прошлый год бонусы будут израсходованы так же активно, как и прежде”, — пригласила Мустонен всех участников программы постоянных клиентов в магазины Maxima, чтобы воспользоваться накопленными на карточку Aitäh денежными средствами.

Количество владельцев карты клиента лидера цен на эстонском рынке розничной торговли Maxima достигает 700 000 человек. На карту клиента Maxima не накапливаются бонусы с покупок алкогольной и табачной продукции.

Карта Aitäh действует как в обычных магазинах Maxima, так и в интернет-магазине торговой сети www.e-maxima.ee. Все желающие могут оформить карточку Aitäh в магазинах Maxima и тут же активировать ее в кассе. Накопленными бонусами можно расплатиться за покупку в объеме до 99%. Накопленные в течение одного года бонусы можно использовать до 31 марта текущего календарного года.