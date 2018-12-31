Maxima напоминает: 1 января магазины розничной сети будут закрыты

”Для нас очень важно, чтобы во время праздников все наши работники смогли провести как можно больше времени с семьей. 1 января 2019 года магазины будут закрыты, а у работников будет выходной. Часы работы магазинов в рождественский период у нас тоже были заметно короче”, — сказал и.о. исполнительного директора Maxima Eesti Марко Пыдер.

Уже второй год 1 января магазины Maxima будут закрыты. В то же время это единственный в году день коллективного отпуска для работников магазинов. В преддверии нового года с 27 по 30 декабря Maxima будет работать в обычное время. 31 декабря магазины будут открыты с 8:00 до 21:00.

”Все те замечательные люди, которые работают в сфере розничной торговли в том или ином магазине, заслужили того, чтобы празднично провести первый день нового года, как и положено, то есть порадоваться свободному дню, который можно посвятить себе и своим близким, войдя в новый год с новой энергией. Мы в Maxima хотим продолжить эту традицию на благо работников”, — добавил Пыдер.

Розничная сеть Maxima действует в Эстонии с 2004 года. Сегодня в нее входят 80 магазинов: из них 56 являются магазинами шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркетами Maxima XX и 3 — гипермаркетами Maxima XXX.

Maxima стала первой из розничных сетей, открывшей в 2015 году интернет-магазин e-Maxima, где продаются продукты питания и товары первой необходимости.

Осенью 2018 года интернет-магазин получил новое оформление и стал называться Barbora. В среднем ежедневно магазины Maxima обслуживают 170 000 человек.