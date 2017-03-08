Maxima: на 8 марта подарено на треть больше цветов, чем в прошлом году

Традиционным подарком в Женский день являются розы и тюльпаны, но с каждым годом все чаще дарят цветы в горшках, среди которых самой большой популярностью пользуются орхидеи, передает Maxima Eesti.

”8 марта женщин Эстонии радуют, в первую очередь, букетами роз и тюльпанов. Судя по уже имеющимся данным, сегодня будет подарено порядка 550 000 этих цветов, — сказала коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен. — Популярностью пользуются еще нарциссы, гвоздики и хризантемы. Их количество может достичь 100 000”.

По словам Кристины Мустонен, с каждым годом увеличивается популярность весенние цветы, которыми радуют дольше букетов — в горшках. ”В их число входят и розы. Самой большой популярностью пользуются орхидеи, — отметила коммерческий директор Maxima Eesti. — На ряду с ними в качестве подарка покупаются примулы, каланхоэ и бегонии”.

Общее количество цветов, подаренных в сегодняшний праздник, может достичь 750 000 штук, чем превысит объем прошлого года на треть.