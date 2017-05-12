Maxima: мамам собираются дарить конфеты Rafaello и Kalev, а также яркие букеты

В преддверии этого воскресенья в магазинах все чаще покупают подарки для мам и бабушек. Чаще всего их хотят порадовать конфетами Raffaello или шоколадом Kalev, а также красочными букетами, значится в пресс-релизе.

”Хотя День матери еще впереди, уже в последнюю пару дней заметно выросли продажи товаров, с большой вероятностью предназначенных именно для того, чтобы поздравить в воскресенье любимую маму, — сказала коммерческий директор по закупкам Maxima Кристина Мустонен. — В сравнении с прошлой неделей удвоились продажи подарочных пакетов, упаковочной бумаги и праздничных ленточек”.

По словам Мустонен, самый популярный подарок — коробка конфет или шоколада. Их продажи выросли втрое. ”Особенно популярны среди покупателей коробки конфет Rafaello и коробки шоколада с малиновым мармеладом Kallile отечественного производителя сладостей Kalev, а также, конечно, разные торты”, — отметила Мустонен.

Наряду с утренним кофе и сладким сюрпризом маму порадует по-весеннему яркий букет цветов. ”Настоящий бум продаж цветов предстоит в субботу, когда в сравнении с обычными днями продажи могут вырасти в десять раз. Наиболее популярны букеты и розы ярких весенних тонов”, — добавила Мустонен.