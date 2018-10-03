Maxima: Люди, конечно, стали реже ходить в магазины, но объем потребительской корзины вырос(6)
Maxima: Люди, конечно, стали реже ходить в магазины, но объем потребительской корзины вырос, она следует трендам и содержит более дорогие товары.
Maxima: Люди, конечно, стали реже ходить в магазины, но объем потребительской корзины вырос, она следует трендам и содержит более дорогие товары.
Если десять лет назад потребитель ходил в магазин за покупками в среднем десять раз в месяц, то сегодня этот показатель составляет 8,5 раз. Статистика розничной сети Maxima показывает, что вместе с этим вырос объем потребительской корзины, поскольку люди, которые ходят в магазин реже, покупают за один раз больше.
Коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен констатирует, что по причине ускорения повседневной жизни в течение последних десяти лет изменилось и поведение потребителей. ”Все заметно ускорилось, люди хотят успеть все быстрее и за более короткое время. Если говорить конкретно о сфере торговли, то здесь мы видим как часть этого тренда изменение среднего количества походов в магазин. Если десять лет назад потребитель ходил в магазин за покупками в среднем десять раз в месяц, то сегодня этот показатель составляет 8,5 раз. Вместе с этим увеличился объем одной потребительской корзины, потому что люди, которые ходят в магазин реже, покупают за один раз больше.
Мустонен рассказала также, что по всей Европе отмечается и новое модное течение: люди все чаще предпочитают экологические продукты, а также безглютеновую продукцию и продукты, которые подходят вегетарианцам и веганам. ”Во всех этих категориях ощущается заметный рост. По этой причине в своих магазинах мы специально выделили специальное место для экологических товаров, где люди могут сразу выбрать различные товары этой категории: каши и мюсли, консервы, сладости. С прошлого года у нас также имеется специальный холодный прилавок для вегетарианцев и веганов с ассортиментом от йогуртов до готовых продуктов”, — привела примеры коммерческий директор Maxima.
В последние годы в Эстонии и других странах Западной Европы все больше распространяется мода на готовую еду. Например, в Англии готовые продукты заняли в магазинах уже довольно заметную долю площади полок: это полноценные обеды и ужины от салата и супа до главного блюда и десерта. Такие же тенденции наблюдаются и у нас, по этой причине мы и в магазинах Maxima расширили ассортимент готовых продуктов. Это касается как наших расположенных рядом с жилыми домами магазинов Maxima X, так и более крупных супермаркетов XX и гипермаркетов XXX.
Вкусы покупателя также смещаются в направлении более высокого ценового класса, и мы учли это в ассортименте Maxima. В целом, можно сказать, что большинство продуктов это все равно традиционные повседневные продукты питания: фрукты и овощи, молочная продукция, хлеб-булка. Но все больше тон в потребительской корзине задают здоровые и свежие продукты.
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