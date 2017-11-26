Maxima купила сеть из 410 магазинов в Польше

Литовская компания Maxima grupe подписала договор о приобретении розничной сети Stokrotka, сообщает ru.Delfi.lt со ссылкой на BNS. Это вторая подобная сделка для Maxima в Польше.

Согласно подписанному в четверг договору, Maxima grupe готова приобрести 100% акций компании Emperia Holding, владеющей сетью Stokrotka ("Ромашка"). На бирже котируются 48,84% акций Emperia Holding, еще 51,16% находятся в управлении инвестфондов.

В сеть Stokrotka входит 410 магазинов, торгующих товарами повседневного спроса в Польше. Maxima grupe уже владеет работающей на польском рынке сетью магазинов Aldik.

Сейчас Maxima grupe принадлежат 568 супермаркетов: в Литве — 245, в Латвии — 154, в Эстонии — 76, в Болгарии — 63, в Польше — 30. Кроме сети польской Aldik, литовская группа владеет болгарской сетью T-Market.