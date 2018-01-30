Maxima издала приуроченную к ЭР100 книгу для всей семьи ”Наша Эстония”

Maxima представила интерактивную книгу для всей семьи ”Наша Эстония”, которую торговая сеть посвятила Эстонии в честь ее столетия, сообщается в пресс-релизе.

Главные герои историй в ”Нашей Эстонии” — это мама и дочка, чьи увлекательные беседы дополнены творческими заданиями.

”Эта книга представляет собой захватывающую возможность открывать Эстонию всей семьей. На ее страницах юных и взрослых читателей ждут не только веселые приключения героев, но и увлекательные задачи, загадки, ребусы, которые шаг за шагом повествуют о том, что произошло в нашем государстве за последние 100 лет”, — рассказал торговый директор Maxima Eesti Марко Пыдер.

Истории для книги составила известная писательница Эпп Петроне. „Нас очень вдохновила идея Maxima издать книгу, которая предназначена для всей семьи и будет им подспорьем в изучении истории нашей родины. В ходе написания книги я и сама открыла для себя новые факты об Эстонии. Читая книгу, каждый юный читатель и читатель постарше сможет не только узнать, но и рассказать свою собственную историю об Эстонии”, — сказала автор.

Марко Пыдер добавил, что книга является подлинным примером того, что Maxima помогает получать новые знания. ”Желаем, чтобы эта книга для доставила каждой семье радость активного время препровождения и гордость от того, что именно Эстония — наш дом”.

Истории ”Нашей Эстонии” предусмотрены, в первую очередь, для детей 6-12 лет, но ее формат подходит для всех членов семьи. Книгу можно приобрести во всех 76 магазинах Maxima по всей Эстонии как на эстонском, так и русском языках с 30 января по 6 марта. Тираж книги 26 000, из которых 18 000 на эстонском и 8000 на русском языке.