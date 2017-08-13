Maxima: эстонские клиенты уже активно готовятся к началу учебного года

Несмотря на то, что до начала школьного года осталось еще около трех недель, родители школьников уже начали активно готовиться к школе – покупать блокноты, карандаши и прочие канцелярские принадлежности.

Все больше внимания потребители уделяют тому, насколько учебные товары удобны и эргономичны. В частности, родители левшей делают выбор в пользу товаров, приспособленных под левую руку, значится в пресс-релизе Maxima.

”С каждым годом все заметнее становится тенденция не оставлять покупку школьных принадлежностей на последний момент — люди предпочитают по возможности избегать традиционных для конца августа очередей и лишней суеты, — отметила коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен. — Не стал исключением и этот год — на данный момент продажи школьных товаров уже примерно в два раза превысили прошлогодние”.

По словам Мустонен, предпочтения покупателей школьных принадлежностей также отражают спрос на качественные товары, которые удобны в использовании и прослужат долго.

”Очень много внимания покупатели уделяют удобству и эргономичности учебных принадлежностей. При этом речь идет как о ранцах, так и, например, о стульях, на которых дети делают уроки дома, — сказала Мустонен. — В том, что касается ассортимента учебных принадлежностей в наших магазинах, то в числе прочего мы уделяем внимание тому, чтобы родители левшей также нашли канцелярские товары, которыми их детям будет удобно пользоваться — начиная с ножниц и точилок для карандашей и заканчивая подходящими левше ручками”.

Традиционно наиболее популярны карандаши и краски, а также бумага и бумажные изделия — блокноты, тетради и альбомы для рисования. ”В преддверии нового школьного года покупатели заблаговременно покупают пеналы и ранцы. В случае товаров для учеников младших классов заметна традиционная популярность тех, в дизайне которых есть герои мультфильмов — миньоны, принцесса Эльза и члены Щенячьего патруля”, — рассказала представитель Maxima Eesti.

По словам Мустонен, большинство необходимых школьных товаров потребители традиционно покупают заранее, но не обходится без покупок и сентябрь — после начала учебного года люди покупают тетради для конкретных предметов, подходящие обложки для учебников и прочие подобные товары.