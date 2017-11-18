Maxima: cнижение цен увеличило потребление на 25%

Возможность приобретать 1000 ежедневных товаров по постоянной сниженной цене, предоставленная потребителям торговой сетью Maxima, привела к 25-процентному росту потребления, сообщает торговая сеть.

Месяц назад торговая сеть Maxima снизила регулярные цены на 1000 любимых ежедневных товаров с целью остановить рост цен в Эстонии и тем самым улучшить благосостояние местных потребителей.

”Статистика покупок за прошедший месяц показывает, что в нынешних условиях инфляции цена определяет, что и в каком количестве потребляется. Благодаря возможности покупать свои любимые продукты питания и товары первой необходимости по постоянным сниженным ценам, жители Эстонии позволили себе больше — покупательская корзинка выросла в среднем на 25 процентов”, — подытожила первый месяц программы ”Снижаем цены!” коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен.

Рост ежедневного потребления заметен как в группе товаров по постоянным сниженным ценам, так и в целом.

”Например, жители Эстонии позволили себе на порядка 10 процентов больше молочных и рыбных продуктов, а также сладостей. Этим товарам они традиционно отводят в покупательской корзинке особое место, и именно на их потребление рост цен повлиял больше всего. Из молочных продуктов большим спросом стали пользоваться сыр, творог и сливочное масло. Рыбу стали активнее покупать как в сыром, так и в копченом и маринованном виде”, — объяснила Кристина Мустонен.

По словам коммерческого директора Maxima, покупательская статистика подтверждает обоснованность решения торговой сети инвестировать в остановку роста цен.

”Конструктивная обратная связь от поставщиков из Эстонии и из-за рубежа подтверждает, что место для развития еще есть. Сейчас мы продолжаем прямые переговоры с ними, чтобы совместно оказать ещё большее влияние на рост цен”, — подтвердила Кристина Мустонен.

Программа ”Снижаем цены!” была запущена сетью розничной торговли Maxima 17 октября 2017 года. С этого дня в магазинах Maxima можно приобрести 1000 любимых продуктов питания и товаров первой необходимости по постоянной сниженной цене. Объём инвестиции торговой сети составляет 4 миллиона евро в год.