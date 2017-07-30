Maxima: c потеплением погоды выросло потребление товаров для пикника и фруктов

С наступлением лета на уходящей неделе резко выросло потребление различных товаров для пикника и гриля, а также мяса. По сравнению с прошлым годом на одну десятую выросли и продажи свежих фруктов, а спрос на авокадо вырос в целых два раза, значится в пресс-релизе.

”Традиционно летом накануне выходных наибольшей популярностью пользуются товары для гриля, начиная от мяса-курицы и заканчивая различными средствами по уходу за грилем, — сказала коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен. — На этих выходных, значительно вырос спрос и на всевозможные товары, используемые для пикников и отдыха на природе”.

По словам Кристины Мустонен, прекрасная летняя погода резко увеличила продажи купольных грилей и углей, также в корзине почти каждого второго покупателя помимо мяса можно найти и более легкие закуски для пикника или фрукты.

”Пока местные ягоды-фрукты еще зреют, очень популярны различные свежие фрукты с юга: черешня, нектарины, сливы, гранат, — отметила коммерческий директор Maxima Eesti. — По сравнению с прошлым годом, продажи различных фруктов выросли на одну десятую, а авокадо покупается даже в два раза больше”.

Поскольку различные южные фрукты часто покупаются вместе со всевозможными товарами для пикника, то, по словам Кристины Мустонен, их можно считать неотъемлемой частью гриль-ужинов или пикников жителей Эстонии — они являются отличным дополнением к популярным мясу и курице.