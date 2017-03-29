Maxima: бонусы, накопленные в прошлом году на карточках Aitäh, можно использовать до пятницы

Владельцы карточки клиента торговой сети Maxima – Aitäh – могут использовать накопленные в прошлом году бонусы не позднее этой пятницы, то есть 31 марта.

Из накопленных клиентами в прошлом году порядка 3,5 миллионов евро бонусов еще не использовано примерно 190 000 евро. ”Мы надеемся, что до предстоящей субботы накопленными бонусами воспользуются и те клиенты нашей торговой сети, которые еще не успели этого сделать”, — сказала директор по коммуникации Maxima Eesti Катя Любобратец.

При использовании карточки Aitäh клиенту начисляются денежные бонусы в размере одного процента от стоимости покупки.

По словам директора по коммуникации Maxima Eesti, чтобы воспользоваться накопленными бонусами, владельцу карточки достаточно сказать об этом кассиру. ”Суммы накопленных и использованных бонусов отображаются на каждом чеке отдельной строкой”, — пояснила Катя Любобратец, как именно до конца марта клиенты могут проверить и использовать бонусы.

Карточка Aitäh действует во всех магазинах Maxima, включая интернет-магазин www.e-maxima.ee. Все желающие могут сделать себе карточку Aitäh в магазине Maxima, а затем немедленно активировать ее в кассе. За счет накопленных бонусов можно оплатить 99% стоимости покупок. Собранные в течение календарного года можно использовать до 31 марта следующего года.