Maxima: благодаря программе снижения цен наши клиенты выиграли 3 млн евро

С октября прошлого года лидер цен на рынке розничной торговли Maxima запустил программу ”Снижаем цены!”. Аналитические данные торговой сети показывают, что за семь месяцев денежная выгода клиентов составила три миллиона евро, сообщает Maxima в пресс-релизе.
Покупательская статистика клиентов Maxima показывает, что продолжающий расти темп жизни вызвал увеличение покупательской корзины. ”Люди покупают больше, чтобы не приходилось посещать магазин несколько раз в неделю. Содержимое покупательской корзины также указывает на то, что при выборе продуктов обращают внимание на их полезность для здоровья и более характерной становится готовность покупать продукты более дорогого сегмента”, — рассказала коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен об анализе программы ”Снижаем цены!”.
Мустонен назвала категории, в которых было совершено больше всего покупок в рамках программы по снижению цен. ”На первом месте расположились творожные продукты, и в первой пятёрке за ними следуют такие категории, как вода, сыры, соки и сырое мясо птицы”, — отметила предпочтительные для покупателей категории продуктов коммерческий директор, которые указывают на более полезный для здоровья выбор. ”Если говорить о творожных продуктах, то за семь месяцев мы продали по постоянно сниженной цене, то есть творожные сырки по 19 центов, в количестве более двух миллионов”, — привела она пример.