Maxima: благодаря программе снижения цен наши клиенты выиграли 3 млн евро

Торговая сеть выяснила и те продукты, которые не вызвали повышенного интереса, несмотря и на сниженные цены. ”Анализ продаж показывает, что клиенты Maxima позволяют себе товары более дорогого сегмента и в ряде случаев не зависят при выборе продуктов от цен. Например, готовую мясную и рыбную продукцию, а также мороженное покупают, не оглядываясь на то, можно ли приобрести желаемый продукт по сниженной цене или нет”, — сказала Мустонен.

Коммерческий директор также сообщила, что с 9 мая стартует обновлённая программа торговой сети, за основу для которой взяли ценную покупательскую статистику клиентов. Со среды наиболее покупаемые товары по лучшим ценам будут отмечены ярлыком ”Всегда дешевле”. В то же время с начинающейся в среду программой ”Всегда дешевле” завершится программа ”Снижаем цены!”, в результате чего мы получим обновление в соответствии с анализом покупок.

”Всегда дешевле — это прекрасная формулировка, которая поможет нам еще лучше показать клиентам Maxima, что наша торговая сеть предлагает покупательскую корзину по лучшей цене на рынке. Все любимые категории продуктов представлены постоянными выгодными ценами, в определении которых мы опирались на анализ программы с сниженными ценами. Если прежде я привела в пример сырки по 19 центов, то теперь их можно будет найти с новым ярлыком, но по прежней цене”, ­– добавила Кристина Мустонен.

Розничная сеть Maxima действует в Эстонии с 2004 года. Сегодня в нее входят 77 магазинов: из них 54 являются магазинами шаговой доступности Maxima X, 19 — супермаркетами Maxima XX и 3 — гипермаркетами Maxima XXX. Также у Maxima есть онлайн-магазин. В среднем ежедневно магазины Maxima обслуживают 170 000 человек. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и логистический центр. В Эстонии предприятия Maxima Eesti обеспечивают работой около 3700 человек.