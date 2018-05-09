09.05.2018, 21:40

Maxima: благодаря программе снижения цен наши клиенты выиграли 3 млн евро

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rus.delfi.ee
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Marketi avamine
Foto: Karin Kaljuläte

С октября прошлого года лидер цен на рынке розничной торговли Maxima запустил программу ”Снижаем цены!”. Аналитические данные торговой сети показывают, что за семь месяцев денежная выгода клиентов составила три миллиона евро, сообщает Maxima в пресс-релизе.

Покупательская статистика клиентов Maxima показывает, что продолжающий расти темп жизни вызвал увеличение покупательской корзины. ”Люди покупают больше, чтобы не приходилось посещать магазин несколько раз в неделю. Содержимое покупательской корзины также указывает на то, что при выборе продуктов обращают внимание на их полезность для здоровья и более характерной становится готовность покупать продукты более дорогого сегмента”, — рассказала коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен об анализе программы ”Снижаем цены!”.

Мустонен назвала категории, в которых было совершено больше всего покупок в рамках программы по снижению цен. ”На первом месте расположились творожные продукты, и в первой пятёрке за ними следуют такие категории, как вода, сыры, соки и сырое мясо птицы”, — отметила предпочтительные для покупателей категории продуктов коммерческий директор, которые указывают на более полезный для здоровья выбор. ”Если говорить о творожных продуктах, то за семь месяцев мы продали по постоянно сниженной цене, то есть творожные сырки по 19 центов, в количестве более двух миллионов”, — привела она пример.

Торговая сеть выяснила и те продукты, которые не вызвали повышенного интереса, несмотря и на сниженные цены. ”Анализ продаж показывает, что клиенты Maxima позволяют себе товары более дорогого сегмента и в ряде случаев не зависят при выборе продуктов от цен. Например, готовую мясную и рыбную продукцию, а также мороженное покупают, не оглядываясь на то, можно ли приобрести желаемый продукт по сниженной цене или нет”, — сказала Мустонен.

Коммерческий директор также сообщила, что с 9 мая стартует обновлённая программа торговой сети, за основу для которой взяли ценную покупательскую статистику клиентов. Со среды наиболее покупаемые товары по лучшим ценам будут отмечены ярлыком ”Всегда дешевле”. В то же время с начинающейся в среду программой ”Всегда дешевле” завершится программа ”Снижаем цены!”, в результате чего мы получим обновление в соответствии с анализом покупок.

ТОП

”Всегда дешевле — это прекрасная формулировка, которая поможет нам еще лучше показать клиентам Maxima, что наша торговая сеть предлагает покупательскую корзину по лучшей цене на рынке. Все любимые категории продуктов представлены постоянными выгодными ценами, в определении которых мы опирались на анализ программы с сниженными ценами. Если прежде я привела в пример сырки по 19 центов, то теперь их можно будет найти с новым ярлыком, но по прежней цене”, ­– добавила Кристина Мустонен.

Розничная сеть Maxima действует в Эстонии с 2004 года. Сегодня в нее входят 77 магазинов: из них 54 являются магазинами шаговой доступности Maxima X, 19 — супермаркетами Maxima XX и 3 — гипермаркетами Maxima XXX. Также у Maxima есть онлайн-магазин. В среднем ежедневно магазины Maxima обслуживают 170 000 человек. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и логистический центр. В Эстонии предприятия Maxima Eesti обеспечивают работой около 3700 человек.

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