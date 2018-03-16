Мать возмущена: моя дочь получила травму на игровой площадке в Rocca al Mare

В редакцию Delfi обратилась читательница с жалобой на детскую игровую площадку в столичном торговом центре Rocca al Mare. По ее словам, ее дочь поцапарала там ногу, а работники не помогли ей и даже не извинились. Заведующая площадкой принесла извинения от лица фирмы, но подчеркнула, что всю необходимую помощь девочке оказали.

"Сегодня мой ребенок получил травму на площадке в Rocca al Mare keskus. Сотрудники развлекательного центра дали телефон в руки моему ребенку и попросили рассказать, что случилось. Я была на месте через две минуты. Увидела царапину длиной около 20 сантиметров и пару пластырей на ней. Сотрудники сказали, что на этом месте у них обычно приклеен скотч (!) и в таком состоянии это место уже давно. Никто из сотрудников не извинился, не предложил помощь, и, конечно, никто не вернул деньги за посещение", — описывает читательница и призывает родителей быть внимательными к выбору детских площадок и не приводить своих детей в места, где им грозит опасность.

В доказательство женщина приложила к своему письму фотографии:

Фирма: неправда, что мы не предложили ребенку помощь

Мы обратились за комментарием в торговый центр. Руководитель по коммуникации и маркетингу владельца Rocca al Mare, фирмы Citycon OY Линда Эйхлер ответила, что в центре Rocca al Mare нет открытой игровой площадки и посоветовала обратиться в фирму Playland OÜ, об игровой площадке которой с большой вероятностью идет речь.

Представитель Playland OÜ, заведующая игровой площадкой Juku mängumaa Керсти Янес сообщила Delfi, что сама в ту субботу была на работе и знает о случившемся очень хорошо. По ее словам, на их игровую площадку в начале каждой недели приходит рабочий, который осматривает и при необходимости чинит инвентарь. Это он делал и в предшествовавший инциденту понедельник. Поскольку в субботу — и на неделе тоже — на площадке играло много детей, то случилось так, что на одном треугольнике для лазания на площадке покрытие порвалось по шву.

”Девочка действительно поцарапала там ногу. При появлении жалобы мы сами починили этот уголок. Девочка сразу пришла ко мне и показала полученное повреждение на ноге. Я предложила, что мы могли бы продезинфицировать царапину и заклеить ее пластырем. Дезинфицировать она не захотела, поскольку боялась, что будет щипать. Вначале она отказалась и от пластыря, но я убедила ее, что все-таки заклеим, чтобы туда не попала грязь”, — рассказывает Янес.

Заведующая говорит, что спросила у девочки, хочет ли она, чтобы позвонили ее матери, и этого она хотела. ”Поскольку было много клиентов, то я набрала ребенку номер матери и попросила ее сказать, чего она хочет. Мать сразу пришла. Мы объяснили, что, очевидно, это покрытие кубика только что порвалось, но мать была раздражена (что понятно). Мать пообщалась с ребенком, и ребенок захотел остаться у нас дальше играть, что она еще и делала примерно час.”, — завершает она рассказ.

Янес обещает, что в дальнейшем они обязательно будут предлагать клиентам возможность вернуть деньги, если те того пожелают. ”К настоящему моменту (на самом деле сразу) у нас повреждение ликвидировано, и мы приносим извинения своему клиенту, что такое вообще случилось. Безусловно, неправда, что мы не предложили ребенку помощь. Я была во всех отношениях готова помочь, чтобы неприятный инцидент прошел как можно более безболезненно”, — уверяет заведующая и еще раз приносит свои извинения клиентке.