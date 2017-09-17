Массовая отмена рейсов Ryanair затронет и эстонских пассажиров

Авиаперевозчик Ryanair сообщил, что завтра, в понедельник, отменяется рейс Лондон — Таллинн, передает Kasulik.

Пассажиры, купившие билеты на завтрашний рейс, начали беспокоиться еще днем и сообщили об этом Delfi.

Подробности о массовой отмене рейсов смотрите тут.

Ирландская авиакомпания и крупнейший в мире бюджетный авиаперевозчик Ryanair в ближайшие шесть недель отменила от 40 до 50 рейсов в день, чтобы дать возможность пилотам и другим сотрудникам уйти в отпуск после пикового летнего сезона, пишет в субботу Guardian.

Кроме того, цель аннуляции 2% рейсов компании — увеличить пунктуальность, которая упала ниже 80% в первые две недели сентября из-за забастовок авиадиспетчеров и перегруженности пилотов, передает "Интерфакс".

Авиакомпания полагает, что такая мера способствует поднятию пунктуальности рейсов до целевого значения в 90% перед зимним пиковым сезоном, который начнется в начале ноября.

В случае если пассажира затронет эта мера, Ryanair предлагает вернуть ему деньги за билет, либо же обменять его с вылетом в другой день или выбрать другой маршрут.