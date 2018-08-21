Маски сброшены? Google назвал главе Luminor имя человека, распространившего записи его разговора с работниками

Речь идет об опубликованных зимой видео на эстонском и английском языке, в которых Раазуке сравнивал деятельность профсоюзов с терроризмом, а одного из работников с педофилом, пишет Äripäev.

Хотя может показаться, что нынешние шаги Раазуке продиктованы жаждой мести, по его собственным словам, он всего лишь борется за свои права.