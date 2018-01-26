Машиностроительное предприятие Hekotek открыло в Юри отделочный цех

Сегодня, 26 января, машиностроительное предприятие AS Hekotek открыло в Юри современный отделочный цех. Его компания возвела вместо сгоревшего в прошлом июне здания. Общая стоимость строительных работ составила 1,5 миллиона евро, из которых 1,3 миллиона покрыла страховая компания PZU Kindlustus.

Для PZU это стало крупнейшей выплатой страховой компенсации за всю историю предприятия, сообщается в пресс-релизе.

”Новое здание AS Hekotek, несомненно, является одним из наиболее современных и эффективных отделочных цехов в Эстонии, отвечающим потребностям машиностроения. Мы очень ценим большой вклад Спасательного департамента и страховой компании в ликвидации ущерба от пожара, а также благодарны проектировщику, строителю и прочим партнерам за быструю и качественную работу”, — отметил в сообщении для прессы председатель правления AS Hekotek Хейки Эйнпауль.

В конкурсном порядке в качестве генерального подрядчика строительства компания Hekotek выбрала консорциум Wesico Projekt OÜ и Wesico Ehitus OÜ. Помимо цены их важным преимуществом оказалась готовность немедленно приступить к работе и закончить строительство в установленный Hekotek срок.

”Осмотр места происшествия и экспертиза подтвердили, что речь идет о страховом случае. Компания PZU приступила к возмещению ущерба, как только возникли первые расходы в связи с восстановлением. Мы выплачивали средства напрямую пострадавшему предприятию, что позволило заниматься восстановительными работами в темпе и способом, наиболее подходящими Hekotek”, — рассказал руководитель отдела урегулирования ущерба PZU Урмас Саар. Помимо непосредственного ущерба от пожара компания PZU покрыла и расходы в связи с прерыванием коммерческой деятельности.

2 июня 2017 года построенный в 2003 году покрасочный цех Hekotek сгорел в пожаре, причиной которого стало небрежное использование дисковой пилы в ходе проведения строительно-ремонтных работ. Производственное здание со стальным каркасом было утеплено деревянной обрешеткой. Сильное пламя не позволило потушить возникший в результате возгорания деревянных элементов пожар и здание было полностью уничтожено огнем. Люди не пострадали и окружающей среде ущерб причинен не был, поскольку все краски и растворители были вынесены из здания сразу после начала пожара. Специалисты PZU и эксперты осмотрели место происшествия вечером того же дня. Остатки здания были снесены в течение недели после происшествия, чтобы избежать повреждений, которые могли бы быть причинены разнесенными ветром деталями.

Поскольку изначально здание было построено в качестве склада, а в ходе эксплуатации его предназначение изменилось и были дополнены предъявляемые к постройке требования, все пришлось проектировать заново. Несмотря, на бум в строительном секторе, проект был готов всего за два месяца, и Спасательный департамент утвердил его уже в сентябре 2017 года. Новое здание отличается хорошими условиями для работников — на их улучшение предприятие потратило около 100 000 евро. Расходы на модернизацию здания компания Hekotek оплатила из собственных средств.