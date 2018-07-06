Мартин Лянтс: высокие процентные ставки по малым кредитам обусловлены поведением потребителей и правительства

”Последнее исследование, которое мы провели осенью 2017 года, указало на небольшой прогресс: запрос всего в один банк делали уже только 70% людей. 53% потребителей делали минимум один из запросов в Swedbank и 22% в SEB, — отметил Лянтс. — Изменить поведение людей непросто, и на все нужно время. Тенденция, согласно которой большинство из соискателей кредита запрашивают предложение только у крупнейшего банка, владеющего 60% рынка, медленно, но верно меняется. Такую же параллель можно провести с покупателями недвижимости — сейчас они намного умнее и внимательнее, чем во время предыдущего бума. Я верю, что в будущем так же изменится и сектор малых кредитов”.

По оценке Мартина Лянтса, на ситуацию на рынке могла бы повлиять растущая конкуренция, но ее в свою очередь ограничивает запрет правительства на рекламу кредитных услуг на радио и телевидении. ”На радио и телевидении рекламу вообще нельзя делать, а в других каналах реклама малых кредитов должна выглядеть как похоронные объявления. К чему это? Мы призываем клиентов сравнивать предложения о кредите, хотя как минимум в ближайшие годы ситуация, скорее всего, останется прежней”, — добавил Лянтс.