06.07.2018, 10:10

Мартин Лянтс: высокие процентные ставки по малым кредитам обусловлены поведением потребителей и правительства

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rus.delfi.ee
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Мартин Лянтс: высокие процентные ставки по малым кредитам обусловлены поведением потребителей и правительства
Foto: Bigbank

Член правления Bigbank Мартин Лянтс согласился с недавним высказыванием преподавателя по предпринимательству Mainor Элари Тамм о том, что в Эстонии процентные ставки по потребительским кредитам в Эстонии выше, и сказал, что главной причиной является поведение потребителей и правительства, сказано в пресс-релизе.

”Я не утверждаю, что только потребители виновны в повышении процентных ставок, в этом уравнении много других переменных, но предпосылкой для снижения интрессов однозначно является кардинальное изменение поведения клиентов”, — сказал Мартин Лянтс. ”С 2014 года мы ежегодно изучали, у скольких банков клиенты запрашивают предложение о кредите. В 2014 году 89% опрошенных ходатайствовали о кредите только в своем основном банке, потому что были уверены, что им предложат выгодный вариант”.

”Последнее исследование, которое мы провели осенью 2017 года, указало на небольшой прогресс: запрос всего в один банк делали уже только 70% людей. 53% потребителей делали минимум один из запросов в Swedbank и 22% в SEB, — отметил Лянтс. — Изменить поведение людей непросто, и на все нужно время. Тенденция, согласно которой большинство из соискателей кредита запрашивают предложение только у крупнейшего банка, владеющего 60% рынка, медленно, но верно меняется. Такую же параллель можно провести с покупателями недвижимости — сейчас они намного умнее и внимательнее, чем во время предыдущего бума. Я верю, что в будущем так же изменится и сектор малых кредитов”.

По оценке Мартина Лянтса, на ситуацию на рынке могла бы повлиять растущая конкуренция, но ее в свою очередь ограничивает запрет правительства на рекламу кредитных услуг на радио и телевидении. ”На радио и телевидении рекламу вообще нельзя делать, а в других каналах реклама малых кредитов должна выглядеть как похоронные объявления. К чему это? Мы призываем клиентов сравнивать предложения о кредите, хотя как минимум в ближайшие годы ситуация, скорее всего, останется прежней”, — добавил Лянтс.

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