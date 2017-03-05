Марин Ле Пен сравнила евро с живым трупом

Европейская валюта — это "всего лишь труп, который до сих пор шевелится", заявила кандидат в президенты Франции от правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Она призвала установить четкие временные границы выхода Франции из еврозоны, передает RNS.

"Евро — это всего лишь труп, который до сих пор шевелится. Вопрос не в том, выйдет ли Франция из еврозоны, а в том, когда и при каких условиях", — приводит Le Figaro заявление Ле Пен в ходе выступления в Париже, посвященного вопросам экономики.

Политик вновь заявила о необходимости выхода Франции из еврозоны и возвращения к "национальной валюте" и политике "экономического патриотизма".

Ле Пен и раньше называла евро инструментом политического давления на Францию. В феврале на ее слова отреагировал глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, заявив, что в случае выхода Франции из еврозоны госдолг вырастет на €30 млрд.