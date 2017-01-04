Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен предлагает отказаться от евро и вернуться к европейской валютной единице ЭКЮ, которая существовала в ЕС с 1979 по 1998 годы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ле Пен является убежденным евроскептиком и давно выступает за упразднение евро. "Дело в том, что до введения евро существовала денежная единица ЭКЮ, которая использовалась параллельно с национальными валютами", — напомнила лидер Нацфронта. По мнению Ле Пен, такой шаг позволит Франции вернуться к собственной денежной единице — франку.

ЭКЮ было введено в марте 1979 года и использовалось, например, при расчетах в операциях между центральными банками стран Европейского экономического сообщества. Однако данная единица применялась только для безналичного расчета. Впрочем, даже возрождение ЭКЮ, по словам Ле Пен, является лишь "переходной мерой". Она убеждена, что все европейские страны должны вернуться к национальным валютам, которые были в обращении до введения евро в 1999 году.

Марин Ле Пен намерена баллотироваться на предстоящих во Франции президентских выборах, первый тур которых пройдет в апреле. По данным соцопросов, у лидера Нацфронта есть весьма серьезные шансы выйти во второй тур.