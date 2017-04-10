Марианне Микко: зарплаты должны быть открытыми

”Разница в зарплатах у мужчин и женщин по-прежнему самая высокая в Евросоюзе — почти 27%. Эту разницу можно сократить только в том случае, если за равный труд будут платить равную зарплату”, — сказала по случаю Дня равных зарплат депутат Рийгикогу от социал-демократов Марианне Микко.

Сегодня, 10 апреля, в Эстонии отмечается День равных зарплат: именно до этого дня должны доработать наши женщины, чтобы получить годовую среднюю зарплату мужчин.

”Получается, что нашим женщинам нужно отработать на три месяца больше, чтобы их зарплаты сравнялись с зарплатами мужчин. Гендерная разница в зарплатах препятствует экономической независимости женщин. Другими словами — речь идет о нарушении прав человека”, — сказала Марианне Микко.

”Чтобы сократить разницу в зарплатах, нужно, чтобы как можно больше трудовых коллективов сделали зарплаты среди работников открытыми: сотрудники должны знать, платят ли мужчинам и женщинам за равный труд равную зарплату. Трудовая инспекция должна как можно скорее получить право на осуществление контроля за зарплатами”, — подчеркнула Микко и добавила, что все выше перечисленное касается не только государственного сектора, но и частного.

”Можно сделать и по-другому. Например, как в Швеции, можно обнародовать уплаченный подоходный налог. Такие данные тоже очень красноречивы”, — сказала Микко.

В конце рабочего дня в центре города (у торговых центров Кристийне, Фоорму и Ласнамяэ Центрума) социал-демократы будут раздавать розы, чтобы обратить внимание общественности на гендерную разницу в зарплатах в Эстонии.