Маргус Линнамяэ продает часть своего бизнеса

Крупный собственник Apollo Ивар Венделин намерен купить 20% акций MM Grupp. В этот концерн входят оптовик Magnum Medical, розничная сеть Apotheka, медиаконцерн Eesti Meedia, центр домашних животных PetCity и другие.

Стороны договорились сумму сделки не раскрывать, пишут "Деловые Ведомости".

"До сих пор сотрудничество с Иваном Венделином было крайне плодотворным, и, с учётом того, что у нашей группы есть новые и инновационные планы в отношении ритейла и интернет-торговли, я очень рад, что нам удалось привлечь в группу партнёра со столь стратегическим видением", — пишет Линнамяэ в своём пресс-релизе.

"Наше сотрудничество с Линнамяэ в отношении магазинов Apollo прошло великолепно. Надеюсь, что теперь свои знания и опыт я смогу применять в более широком спектре", — сказал Венделин.