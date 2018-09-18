18.09.2018, 14:42

Манифест работодателей: рынок труда горит. Государство не должно способствовать возникновению выученной беспомощности

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rus.delfi.ee
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Манифест работодателей: рынок труда горит. Государство не должно способствовать возникновению выученной беспомощности
Foto: Kollaaž

Центральный союз работодателей Эстонии сегодня опубликовал манифест работодателей. В издающемся через каждые четыре года манифесте содержится видение работодателей положения эстонского государства на данный момент и предложения, которые адресованы государству, работникам и предпринимателям.

Работодатели вносят предложения в четырех крупных сферах — трудовые отношения, экономическое развитие государства, налоги и образование.

По их мнению, самый важный вопрос предстоящих выборов в Рийгикогу — выберем ли мы развитие или сохранение достигнутого.

"У Эстонии сейчас дела идут хорошо — налоги поступают (не считая тех, что поступают в Латвию), зарплаты растут, субкультура стартапа популярна (обоснованно), жизнь кажется медом. Но в то же время делают мало новых инвестиций (как внутригосударственных, так и зарубежных), работников не хватает, учителей (особенно молодых) не хватает, у Больничной кассы впереди виднеется большой дефицит, прибыльность предпринимателей падает несмотря на экономический бум, вложения в инновации не растут. Новых проектов тоже нет, потому что боятся судьбы целлюлозного завода. Армия протестующих против всего растет, и политики боятся их. Но без проектов развития мы деградируем. Только вопрос времени, когда придет новый экономический кризис. Не придти он не может. Готовы ли мы к этому?

На самом деле у нас дела идут хорошо благодаря зарубежным рынкам и кризису рабочей силы (парадокс). Оба не продлятся вечно. в то же время мы особо ничего не сделали в интересах своей конкурентоспособности. Жизнь как в сказке о трех поросятах, когда строим дом, который скоро сдует от нас крупный кризис".

1. Делаем ли мы что-то новое или, скорее, не делаем? Вместо того, чтобы консервировать Эстонию, следует вкладывать в исследование наших природных богатств, создание и развитие научных школ и удерживаться на вершине мира с высокотехнологичной и экологичной промышленностью.

2. По мнению работодателей, образование важнее всего остального, потому что перспективы людей на будущее больше всего зависят от их образования и учебных навыков.

3. В фокусе человек. Мы должны поставить свою численность населения и людей и их устойчивое развитие выше всего остального. Государство никого не бросает, но оно не должно и способствовать возникновению выученной беспомощности.

4. Рынок труда горит. В Эстонии больше не хватает работников, в то же время растет количество работающих нелегально и иностранцев, налоги на рабочую силу за которых не поступают в Эстонию.

5. Административная нагрузка и государственная реформа. Одним из крупнейших препятствий экономическому развитию работодатели видят рост государственного предпринимательства и то, что Эстония со своими законами и предписаниями становится все более притесняющей для предпринимателя и нестабильность правовой среды отпугивает инвесторов.

6. Открытость. Открытость Эстонии миру — один из главных вопросов развития: мы должны быть открытыми для новых людей, решений и капитала.

Манифест в полном объеме читайте здесь.

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