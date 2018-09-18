Манифест работодателей: рынок труда горит. Государство не должно способствовать возникновению выученной беспомощности

Работодатели вносят предложения в четырех крупных сферах — трудовые отношения, экономическое развитие государства, налоги и образование.

По их мнению, самый важный вопрос предстоящих выборов в Рийгикогу — выберем ли мы развитие или сохранение достигнутого.

"У Эстонии сейчас дела идут хорошо — налоги поступают (не считая тех, что поступают в Латвию), зарплаты растут, субкультура стартапа популярна (обоснованно), жизнь кажется медом. Но в то же время делают мало новых инвестиций (как внутригосударственных, так и зарубежных), работников не хватает, учителей (особенно молодых) не хватает, у Больничной кассы впереди виднеется большой дефицит, прибыльность предпринимателей падает несмотря на экономический бум, вложения в инновации не растут. Новых проектов тоже нет, потому что боятся судьбы целлюлозного завода. Армия протестующих против всего растет, и политики боятся их. Но без проектов развития мы деградируем. Только вопрос времени, когда придет новый экономический кризис. Не придти он не может. Готовы ли мы к этому?

На самом деле у нас дела идут хорошо благодаря зарубежным рынкам и кризису рабочей силы (парадокс). Оба не продлятся вечно. в то же время мы особо ничего не сделали в интересах своей конкурентоспособности. Жизнь как в сказке о трех поросятах, когда строим дом, который скоро сдует от нас крупный кризис".