Манифест работодателей: рынок труда горит. Государство не должно способствовать возникновению выученной беспомощности

1. Делаем ли мы что-то новое или, скорее, не делаем? Вместо того, чтобы консервировать Эстонию, следует вкладывать в исследование наших природных богатств, создание и развитие научных школ и удерживаться на вершине мира с высокотехнологичной и экологичной промышленностью.
2. По мнению работодателей, образование важнее всего остального, потому что перспективы людей на будущее больше всего зависят от их образования и учебных навыков.
3. В фокусе человек. Мы должны поставить свою численность населения и людей и их устойчивое развитие выше всего остального. Государство никого не бросает, но оно не должно и способствовать возникновению выученной беспомощности.
4. Рынок труда горит. В Эстонии больше не хватает работников, в то же время растет количество работающих нелегально и иностранцев, налоги на рабочую силу за которых не поступают в Эстонию.
5. Административная нагрузка и государственная реформа. Одним из крупнейших препятствий экономическому развитию работодатели видят рост государственного предпринимательства и то, что Эстония со своими законами и предписаниями становится все более притесняющей для предпринимателя и нестабильность правовой среды отпугивает инвесторов.
6. Открытость. Открытость Эстонии миру — один из главных вопросов развития: мы должны быть открытыми для новых людей, решений и капитала.
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