Малый предприниматель: запросы по зарплате у молодежи утопичны! А вместо работы пьют кофе за 3 евро и сидят в Instagram

Фокус полностью ушел в сторону. Так, как в последнее время бывает часто. У меня с мужем фирма, которая занимается услугами дизайна и печати (визитные карточки, рекламные плакаты, логотипы и т. п.). В последние годы все быстро изменилось. После депрессии люди ценили возможность ходить на работу, зарплаты начали потихоньку повышаться. Но теперь — и в нашей сфере это местами нелепо. Мы недавно искали нового дизайнера. CV пришли, но встречаясь с людьми, мне пришлось беспрестанно разочаровываться. Многих можно обобщить: примерно 25 лет, крутой диплом университета в кармане, реальную работу особо не делал. И в частном секторе предполагают, что отпуска должно быть 35 дней и зарплата… Нуу, смело просят 2000 брутто, как минимум. Я объясняла, что и в этой области по крайней мере у начинающего человека не такие большие зарплаты. Но нет, это ничего не значит. Прошлой весной мы взяли одного молодого человека, который казался воодушевленным. Попросил более-менее разумную зарплату. В то же время, уже через два месяца сообщил, что хочет повышение зарплаты. После испытательного срока мы отказались от него. Он был такой, что около 10-11 потихоньку плыл на свое место, стаканчик кофе в одной руке и смартфон в другой. Когда мне случалось проходить мимо его рабочего стола, то не нужно было гадать на кофейной гуще, чтобы предсказать, что он делает — Instagram был его любимым делом.

Я подумала, интересно, может, я накручиваю. Или, может быть, в нашей сфере как исключение зарплаты дико выросли и молодые люди в возрасте 20 с чем-то лет считают, не имея опыта работы, что они эксперты. Выясняется, что это общая тенденция. И в СМИ можно прочитать, как в секторе обслуживания не хватает рабочих рук. Я понимаю, что там действительно слишком маленькие зарплаты, но здесь вопрос и в возможностях. У меня у самой один знакомый держит кафе, и у него трудности с тем, чтобы остаться в плюсе. Зарплаты, аренда места и сырье: это недешево. Налоговая система тоже никак помогает, чтобы предприниматель мог развиваться и вкладывать в экономику. Жизнь с хлеба на квас. Младший брат мужа работает в рекламном бюро и сказал, что у них там как мясной рынок. Конкуренты постоянно делают предложения, чтобы кого-то перекупить. В итоге все эти перекупки означают для фирм то, что количество работников нужно уменьшать, потому что клад ведь не нашли, просто вынуждены платить некоторым работникам фантастическую зарплату.

Ситуация немного пугающая, потому что бесконечно тоже так невозможно. Как видно, это также еще больше увеличивает разрыв в зарплатах. Зарплаты сектора обслуживания заметно отстают от зарплат так называемых офисных крыс. Что же касается сумм. Я такой человек, который иногда в уме переводит евро в кроны. Это дает определенный масштаб и заставляет чуть больше ценить деньги. Например, средняя брутто-зарплата в Эстонии во втором квартале была 1321 евро. Это 20 669 евро. Неплохо, если так подумать".