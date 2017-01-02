На станции совместного производства в Пайде в завершившемся году было произведено рекордное количество тепла и электричества. А принадлежащая с прошлой недели на 100% концерну Eesti Energia станция совместного производства в Валка произвела крупнейший объем тепловой энергии. Обе небольшие станции совместного производства Eesti Energia используют в качестве топлива местную биомассу.

Снабжающая город Пайде теплом станция совместного производства ”Пайде” произвела в 2016 году 43,5 гигаватт-часов тепловой энергии, что на 37% больше, чем годом ранее. Электричества пайдеская станция совместного производства произвела за 12 месяцев 7,7 гигаватт-часов, или на 65% больше, чем в 2015 году.

Руководитель предприятия Enefit Taastuvenergia, управляющего подразделениями возобновляемой энергии Eesti Energia Иннар Каазик сказал, что рост объема производства обусловлен включением пайдеской станции в работу в постоянном режиме с конца 2015 года, что позволило значительно меньше использовать работающие на масле котельные и отдать предпочтение экологичной станции совместного производства, работающей на биомассе.

”Также погода в отопительный период 2016 года была несколько прохладнее, чем годом ранее, это определенно пошло на пользу производству на уровне максимальной мощности”, — сказал Каазик. Всего тепловое предприятие Paide Pogi использовало в 2016 году в качестве топлива около 32 000 тонн биомассы.

Станция совместного производства в Валка в 2016 году произвела 22,7 гигаватт-часа тепла, это на 11% больше, чем в 2015 году. Объем производства электроэнергии на станции совместного производства ”Валка” по сравнению с 2015 годом увеличился на 3%, в общей сложности станция произвела 14,7 гигаватт-часов электроэнергии.

”Станция совместного производства в Валка вышла на стабильный режим работы с 2013 года, и приятно признать, что станция совместного производства, построенная на окраине города, всячески себя оправдала и уменьшила рабочие часы котельной, находящейся в жилом районе в центре города и используемой для покрытия пиковых нагрузок”, — сказал Каазик. Электричество, произведенное на станции совместного производства в Валка, направляется в электросеть Латвии.

Ветропарки Eesti Energia в Нарве, Палдиски, Аулепа и Виртсу произвели за год в общей сложности 183 гигаватт-часа электроэнергии. Такого объема электроэнергии достаточно для снабжения электроэнергией более чем 73 000 бытовых домохозяйств со средним уровнем потребления в течение года. Объем производства ветряной энергии снизился по сравнению с рекордным 2015 годом на 18%, поскольку погодные условия в 2016 году были хуже для ветряной энергии, чем годом ранее.

В 2016 году несколько увеличился объем производства двух гидроэлектростанций Eesti Energia. Если в 2015 году гидроэлектростанции ”Линнамяэ” и ”Кейла-Йоа” произвели 5,9 гигаватт-часов электричества, то в 2016 году — 6 гигаватт-часов электричества, то есть — на 2% больше.