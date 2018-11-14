14.11.2018, 09:35

Малые производители пива, вина и сидра объявили о фестивале 2019 года

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rus.delfi.ee
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Малые производители пива, вина и сидра объявили о фестивале 2019 года
Eesti Väikepruulijate Festival, 6.-7.juuli 2018 (fotod: Arno Mikkor)

Состоявшийся минувшим летом впервые фестиваль малых производителей пива, вина и сидра хорошо запомнился гостям и поэтому фестиваль малых производителей напитков повторится и в следующем году — 28-29 июня 2019 года на рынке Балтийского вокзала (Õhtuväljak), сообщает Союз малых пивоваров Эстонии.

По словам члена правления Союза малых пивоваров Эстонии Гристель Тали, первый фестиваль получил очень позитивные отзывы как от малых производителей напитков, так и от гостей фестиваля, которые высказывали свои слова благодарности и организаторам, и изготовителям, представившим свою продукцию.

”Цель фестиваля — предложить разные вкусовые впечатления и познакомить с лучшей продукцией малых производителей с самых разных мест Эстонии, качество которой год от года растет”, — отметила Тали. По ее словам, малые производители напитков желают направить фокус фестиваля на качество домашней продукции ручной работы, познакомить с интересным сырьем для напитков и показать, как много малых производителей есть в республике в самых разных ее регионах.

”Сегодня многие эстонские малые производители уже освоили своей продукцией известные зарубежные торговые сети и получили престижные награды на международных конкурсах, где высоко цениться качество напитков. Фестиваль дает возможность все эти высоко признанные напитки, изготовленные вручную, дегустировать в небольших количествах здесь на месте, разделить достижения наших местных мастеров и вместо обильного потребления алкоголя, насладиться вкусовыми впечатлениями”, — пояснила Тали.

Как и в прошлый раз, местные малые производители хотят предложить гостям возможность познакомиться с примерно 200 сортами произведенного в Эстонии крафтового пива, вина и сидра, а также на месте провести специальные обучения по изготовлению напитков. Одно из центральных событий фестиваля — это выбор лучших мастеров-любителей среди финалистов соответствующего конкурса и их награждение.

В этом году фестиваль посетили тысячи гостей, которые интересуются крафтовыми напитками как из Эстонии, так и из-за рубежа, и из них около 3000 человек дегустировали представленные на мероприятии напитки. Также на месте были выбраны лучшие работы среди представленных на конкурс мастеров-любителей 141 сорта домашнего вина и 28 сортов домашнего пива, авторы которых были отмечены профессиональным оборудованием для приготовления напитков.

Организующий летом фестиваль малых производителей напитков и в его рамках конкурс мастеров-любителей, Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.

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