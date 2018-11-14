Малые производители пива, вина и сидра объявили о фестивале 2019 года

По словам члена правления Союза малых пивоваров Эстонии Гристель Тали, первый фестиваль получил очень позитивные отзывы как от малых производителей напитков, так и от гостей фестиваля, которые высказывали свои слова благодарности и организаторам, и изготовителям, представившим свою продукцию.

”Цель фестиваля — предложить разные вкусовые впечатления и познакомить с лучшей продукцией малых производителей с самых разных мест Эстонии, качество которой год от года растет”, — отметила Тали. По ее словам, малые производители напитков желают направить фокус фестиваля на качество домашней продукции ручной работы, познакомить с интересным сырьем для напитков и показать, как много малых производителей есть в республике в самых разных ее регионах.

”Сегодня многие эстонские малые производители уже освоили своей продукцией известные зарубежные торговые сети и получили престижные награды на международных конкурсах, где высоко цениться качество напитков. Фестиваль дает возможность все эти высоко признанные напитки, изготовленные вручную, дегустировать в небольших количествах здесь на месте, разделить достижения наших местных мастеров и вместо обильного потребления алкоголя, насладиться вкусовыми впечатлениями”, — пояснила Тали.

Как и в прошлый раз, местные малые производители хотят предложить гостям возможность познакомиться с примерно 200 сортами произведенного в Эстонии крафтового пива, вина и сидра, а также на месте провести специальные обучения по изготовлению напитков. Одно из центральных событий фестиваля — это выбор лучших мастеров-любителей среди финалистов соответствующего конкурса и их награждение.