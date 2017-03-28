Малые предприятия смогут упрощенно страховать экспортные сделки

KredEx Krediidikindlustus начнет предлагать начинающим экспортерам из Эстонии и предприятиям с малым экспортным оборотом возможность упрощенного страхования рисков, связанных с платежеспособностью заказчиков.

Руководитель KredEx Krediidikindlustus Меэлис Тамбла пояснил, что ранее страховщики кредитных рисков не предлагали подобной возможности страхования малым предприятиям Эстонии. ”Мы предлагаем предприятиям решения вне зависимости от их размера, в том числе и самым малым. До сих пор возможности страхования отдельных экспортных сделок для малых предприятий с небольшими объемами экспортного оборота, а также для начинающих в этой области предпринимателей были ограничены и дороги”, — пояснил Тамбла. Он добавил, что теперь и малые предприятия смогут застраховать от неплатежеспособности покупателя 85% от объема своей сделки. Например, стоимость полиса страхования сделки стоимостью 10 000 евро составит всего 200–300 евро.

”Мы разработали данное решение, чтобы дать малым предприятиям больше смелости для выхода на зарубежные рынки и расширения деятельности. Когда Министерство экономики и коммуникаций исследовало в 2015 году нужды предприятий, то выяснилось, что именно малый бизнес испытывает наибольший недостаток в возможности страхования отдельных малых сделок”, — пояснил Тамбла причины упрощения страхования.

”Если до сих пор платежи экспортеров при страховании сделок, как правило, начинались с нескольких тысяч евро, то теперь можно застраховать отдельные и не столь крупные сделки. Минимальная стоимость заключаемого полиса страхования теперь составит не пару тысяч, а несколько сотен евро”, — пояснил Тамбла. Однако он подчеркнул, что точная сумма разнится в каждом отдельном случае и зависит от страны покупателя и его истории.

Новое решение в страховании означает, что и начинающий экспортер сможет смелее выходить на новые экспортные рынки и защитить себя от неожиданностей связанных с неплатежеспособностью покупателя. Например, если экспортер из Эстонии продаст в одну из зарубежных стран товар или услугу стоимостью в несколько тысяч евро и застрахует сделку, а получить деньги с заказчика не удастся из-за его неплатежеспособности, то при помощи KredEx Krediidikindlustus предприятию не придется в одиночестве нести возникшие убытки. Также у предприятий появится возможность предлагать покупателям безопасно для себя более длинные сроки платежей, что особенно важно в тех странах, где они приняты — таким образом сохраняется и конкурентоспособность предприятия.

”По статистике 98% эстонских предприятий являются малыми. Теперь им гораздо проще застраховать себя как экспортера, и благодаря этому они смогут смелее расширять свою деятельность на новые рынки и увеличивать объемы продаж”, — сказал Тамбла. Он добавил, что согласно опубликованному в конце года исследованию экспорта, проведенному KPMG, государственная система экспортной поддержки нуждается, по мнению предпринимателей, в постоянном развитии. При помощи обновленных страховых решений KredEx Krediidikindlustus надеется предложить предприятиям от государства больше возможностей для увеличения объёмов экспорта.

С решениями KredEx Krediidikindlustus в области страхования можно ознакомиться по адресу www.krediidikindlustus.ee.

KredEx Krediidikindlustus является единственным местным страховщиком кредитных рисков, который предлагает экспортерам возможность застраховать себя от убытков, связанных с неоплаченными счетами.