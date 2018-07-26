26.07.2018, 15:14

Малые инвесторы стремятся вложиться в малые пивоварни

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rus.delfi.ee
EST
Hää õlu 2018
Foto: Anni Õnneleid

Объявленные этим летом проекты по расширению производств членов Союза малых пивоваров Эстонии получили большое внимание от небольших инвесторов. Недавно завершенный сбор денег с помощью платформы по сбору средств (краудфандинг) для расширения Siidrikoda принес более миллиона евро, выполнив план на 114%, а заявленное в последние дни расширение пивоварни Tanker на сегодня профинансировано на 145%, или же более чем на 100 000 евро выше минимально необходимой границы для реализации проекта, значится в пресс-релизе.

По словам руководителя Tanker и члена правления Союза малых пивоваров Эстонии Яаниса Таммела, спрос на крафтовые напитки в Эстонии растет, что происходит благодаря, прежде всего, высокому качеству местной продукции и богатому выбору вкусов. Это в свою очередь привлекает инвесторов со всего мира для первого эстонского проекта на основе краудфандинга по расширению пивоварни.

”К нашему проекту по созданию новой пивоварни интерес на сегодня проявили 230 потенциальных инвесторов, которые заявили о своем желании вложить более 360 000 евро. Мы очень рады такому результату, потому что нашей целью и минимальной границей финансирования на платформе по сбору средств была сумма в 250 000 евро. Это показывает большой интерес потенциальных инвесторов, которые уже готовы вложить на 100 000 евро больше ожидаемого”, — радостно отмечает Таммела. Общая сумма инвестиций в расширение пивоварни Tanker, что располагается в Юри, составит 1,2 млн евро.

Как отмечает ведущий инвестор сбора средств при помощи краудфандинга Андрес Суурна, несмотря на то, что минимальный объем инвестирования уже выполнен, у малых инвесторов есть еще неделя времени для вложения в проект. ”Скорее всего, предельная граница средств, которые привлекаются со стороны предприятия, также будет достигнута раньше времени”, — говорит Суурна. В расширение Tanker свой вклад могут внести и заинтересованные в крафтовом пиве, что можно сделать на платформе по сбору средств Funderbeam. У всех поддержавших проект будет льгота в Uba ja Humal Taproom и в создаваемом сейчас гостевом центре.

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Вместе с Tanker недавно успешное расширение с помощью краудфандинга осуществил входящий в Союз алых пивоваров Эстонии старейший эстонский производитель сидра Siidrikoda. Фаза проекта инвестирования при помощи платформы по сбору средств на сегодня в этом начинании уже завершена, и в этом случае интерес инвесторов также был выше ожидаемого — всего 317 инвесторов решили поддержать проект суммой более 1 млн евро.

Работы по расширению в Tanker уже начались, и с немецкого завода Kaspar Schulz заказана новая установка для изготовления пива, которая позволит увеличить годовой объем производства со 140 000 до 600 000 литров. Также достигнуты договоренности с изготовителями разливочной линии и сепаратора. Все это позволит больше автоматизировать производство и повысить качество продукции. Таммела отмечает, что хотя бизнес-среда для малых производителей сегодня из-за алкогольной политики довольно сложна, тем не менее ищутся возможности для роста. ”Вместе с другими малыми производителями мы напряженно трудимся для того, чтобы развивать уездное предпринимательство и туризм, а также знакомить весь мир с качеством и культурой эстонского крафтового пива”, — сказал Таммела.

Предприятие Tanker вместе с другими малыми производителями входит в Союз малых пивоваров Эстонии, который был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.

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