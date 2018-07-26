Малые инвесторы стремятся вложиться в малые пивоварни

Объявленные этим летом проекты по расширению производств членов Союза малых пивоваров Эстонии получили большое внимание от небольших инвесторов. Недавно завершенный сбор денег с помощью платформы по сбору средств (краудфандинг) для расширения Siidrikoda принес более миллиона евро, выполнив план на 114%, а заявленное в последние дни расширение пивоварни Tanker на сегодня профинансировано на 145%, или же более чем на 100 000 евро выше минимально необходимой границы для реализации проекта, значится в пресс-релизе.
По словам руководителя Tanker и члена правления Союза малых пивоваров Эстонии Яаниса Таммела, спрос на крафтовые напитки в Эстонии растет, что происходит благодаря, прежде всего, высокому качеству местной продукции и богатому выбору вкусов. Это в свою очередь привлекает инвесторов со всего мира для первого эстонского проекта на основе краудфандинга по расширению пивоварни.
”К нашему проекту по созданию новой пивоварни интерес на сегодня проявили 230 потенциальных инвесторов, которые заявили о своем желании вложить более 360 000 евро. Мы очень рады такому результату, потому что нашей целью и минимальной границей финансирования на платформе по сбору средств была сумма в 250 000 евро. Это показывает большой интерес потенциальных инвесторов, которые уже готовы вложить на 100 000 евро больше ожидаемого”, — радостно отмечает Таммела. Общая сумма инвестиций в расширение пивоварни Tanker, что располагается в Юри, составит 1,2 млн евро.