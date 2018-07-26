Малые инвесторы стремятся вложиться в малые пивоварни

Как отмечает ведущий инвестор сбора средств при помощи краудфандинга Андрес Суурна, несмотря на то, что минимальный объем инвестирования уже выполнен, у малых инвесторов есть еще неделя времени для вложения в проект. ”Скорее всего, предельная граница средств, которые привлекаются со стороны предприятия, также будет достигнута раньше времени”, — говорит Суурна. В расширение Tanker свой вклад могут внести и заинтересованные в крафтовом пиве, что можно сделать на платформе по сбору средств Funderbeam. У всех поддержавших проект будет льгота в Uba ja Humal Taproom и в создаваемом сейчас гостевом центре.

Вместе с Tanker недавно успешное расширение с помощью краудфандинга осуществил входящий в Союз алых пивоваров Эстонии старейший эстонский производитель сидра Siidrikoda. Фаза проекта инвестирования при помощи платформы по сбору средств на сегодня в этом начинании уже завершена, и в этом случае интерес инвесторов также был выше ожидаемого — всего 317 инвесторов решили поддержать проект суммой более 1 млн евро.

Работы по расширению в Tanker уже начались, и с немецкого завода Kaspar Schulz заказана новая установка для изготовления пива, которая позволит увеличить годовой объем производства со 140 000 до 600 000 литров. Также достигнуты договоренности с изготовителями разливочной линии и сепаратора. Все это позволит больше автоматизировать производство и повысить качество продукции. Таммела отмечает, что хотя бизнес-среда для малых производителей сегодня из-за алкогольной политики довольно сложна, тем не менее ищутся возможности для роста. ”Вместе с другими малыми производителями мы напряженно трудимся для того, чтобы развивать уездное предпринимательство и туризм, а также знакомить весь мир с качеством и культурой эстонского крафтового пива”, — сказал Таммела.

Предприятие Tanker вместе с другими малыми производителями входит в Союз малых пивоваров Эстонии, который был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.