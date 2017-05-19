Малообеспеченные многодетные семьи скоро смогут ходатайствовать о жилищном пособии

29 мая KredEx начинает прием ходатайств на получение жилищного пособия от многодетных семей с низким уровнем дохода. На основании условий, утвержденных министром предпринимательства и инфотехнологии, в нынешнем году на улучшение жилищных условий многодетных семей выделено более 3 миллионов евро, значится в пресс-релизе.

По словам министра предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало, за последние два года для повышения благосостояния детей сделано в разы больше, чем за два последних десятилетия. ”Ежемесячное детское пособие выросло в два раза, создана новая субсидия для семей с тремя и более детьми, при ходатайствовании о получении пособия по бедности увеличен удельный вес детей, создан фонд для поддержки родителей-одиночек, в занятия по интересам для детей инвестируется 15 миллионов евро. В результате этих изменений глубокая нищета среди детей снизилась приблизительно в два раза.

Министр добавила, что многодетные семьи нуждаются также в поддержке в целях улучшения жилищных условий, и жилищное пособие предназначено именно для этого. ”Посредством жилищного пособия в улучшение жилищных условий многодетных семей будет инвестировано более трех миллионов евро. Жилищное пособие, к сожалению, не в состоянии решить проблемы всех семей. Министерство экономики и коммуникаций при государственной поддержке инициировало программу арендного жилья, что также поможет облегчить жилищные проблемы многодетных семей.

Возможность улучшить свои жилищные условия получат семьи, воспитывающие, по меньшей мере, троих детей в возрасте до 19 лет и чей доход на одного члена домохозяйства в прошлом году составил до 355 евро в месяц. Пособие предназначено для семей, не имеющих жилья, или чье имеющееся жилье не отвечает элементарным жилищным условиям, причем отсутствует система водоснабжения и канализации или помывочные возможности, протекает крыша или очаги отопления не обеспечивают достаточно высокой температуры воздуха в жилье. Максимальная сумма пособия составляет 8000 евро, при вторичном ходатайствовании — 5 000 евро.

По словам руководителя дивизиона жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, работы, выполненные при помощи пособия, будут иметь четкое влияние на улучшение жилищных условий многодетных семей. ”Опираясь на опыт прошлых лет, и в нынешнем году за счет выделенных 3,2 миллиона евро смогут улучшить свои жилищные условия 350 семей, другими словами, в результате улучшатся жилищные условия более чем тысячи детей. Пособие позволит отремонтировать конструкции здания и повысить энергоэффективность жилищ, что повысит качество жизни семей и позволит значительно улучшить среду, в которой растут дети.”

Безвозвратное пособие можно использовать по-разному. Например, на расходы, связанные с возведением, реновированием, перестройкой или расширением жилья, а также на расходы, связанные с сооружением, изменением или заменой инженерных систем или сетей жилья. Кроме того, его можно использовать для приобретения жилья в случае, если домохозяйство не имеет собственного жилья, или же дом или квартира, что находится в собственности домохозяйства, не отвечает современным жилищным условиям, в том числе если, по разумным соображениям, является слишком тесным для семейства. В прошлом году пособие больше всего использовалось для реновации и приобретения жилья.

Ходатайства можно подавать до 30 июня нынешнего года. Дополнительную информацию об условиях и ходатайствовании можно найти на сайте KredEx www.kredex.ee.

Семьи, получившие пособие в предыдущие годы, для ходатайствования о повторном пособии должны по назначению и своевременно использовать ранее выделенное пособие и представить в KredEx подтверждающий это окончательный отчет.