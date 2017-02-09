Мал рынок, да дорог. Кто в Эстонии продает и покупает люксовую и дизайнерскую одежду

Среднестатистический покупатель вполне может себе позволить себе приобрести косметику и парфюмерию от известных дизайнерских брендов. Одежда и аксессуары — совсем другое дело. Их покупка обойдется в сумму от пары сотен евро до нескольких средних по стране зарплат. Есть ли у нас спрос на такие товары и кто их продает?

В Эстонии есть бутики дизайнерских брендов с мировым именем. Точнее, правда, не "в Эстонии", а в Таллинне, так как за пределами столицы дизайнерских бутиков в наших краях пока еще нет.

Например, в столице находятся бутики Versace, Emporio Armani, Hugo Boss, Max Mara, Mulberry и Trussardi. В торговых центрах можно найти магазины Tommy Hilfiger и Diesel, а дизайнерская одежда и обувь продаются в Kaubamaja, Stockmann и ABC King, где среди прочего можно прикупить Michael Kors, Marc Jacobs, Kenzo и Moschino.

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У многих брендов есть в Таллинне магазины ”более доступных сетей” — более дешевых по сравнению с основной линией, естественно. Обычно их можно узнать по приставке ”Jeans” или ”Denim”: Versace Jeans, Armani Jeans, Calvin Klein Jeans, Hilfiger Denim, туда же относятся Polo Ralph Lauren и Red Valentino.

Есть бутики — есть и спрос?

Согласно данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата по Эстонии в 2016 году составила около 1100 евро. Для сравнения, стоимость модели сумки Palazzo Empire от Versace начинается от двух тысяч евро (в зависимости от того, где покупать).

Немного подробнее об истории Versace в Эстонии. В Таллинне был и есть бутик Versace. Первый находился в конце улицы Роозикрантси — если посмотреть на дом через Google Street View, то до сих пор можно увидеть вывеску магазина, витрины со знаком распродажи и большую рекламу с Кейт Мосс, которой служба Google старательно размыла лицо для гарантирования анонимности.

С 2008 по 2014 год там находился магазин Gianni Versace boutique, юридическое название которого — Fashion Invest OÜ. Согласно данным Krediidiinfo, по состоянию на январь 2017 Fashion Invest OÜ имеет 4 066 евро налоговой задолженности. Видимо в этом и кроется ответ того, что стало с магазином. Кстати, еще до закрытия бутика Versace закрылся другой модный бутик на Роозикрантси — Gianfranco Ferré.

В 2015 году зарегистрировано предприятие Luxury Fashion OÜ, которое под именем Versace Boutique оперирует на улице Суур-Карья в Старом Таллинне. На данный момент эта компания является единственным официальным распространителем аксессуаров Versace, согласно данным с официального сайта бренда.

Налоговый долг у фирмы отсутствует. Можно сделать вывод — если в Таллинне до сих пор есть официальный дистрибьютор бренда, то значит есть спрос среди эстоноземельцев и гостей города. По крайней мере, на Versace, так как бутик Gianfranco Ferré заново не открылся.

Магазины продолжают появляться

Кроме официальных бутиков и продажи коллекций в торговых центрах, есть и брендовые бутики, торгующими нескольким известными лейблами. Например, Nju в центре Foorum, ER Boutique на Роозикрантси и Nude на Суур-Карья, который появился в Таллинне относительно недавно.

Nude — сеть бутиков в странах Балтии, в которых продаются одежда и аксессуары Dolce & Gabbana, Lanvin, Gucci, Stella McCartney и Dsquared² (не путать с китайскими подделками их штанов, заполонившими все пространство СНГ!). Сетью бутиков управляет фирма Apranga Estonia OÜ, она же владеет таллиннскими бутиками Emporio Armani, Hugo Boss и Burberry.

В добавок к этому Apranga Estonia владеет магазинами ”быстрой моды”, например, Zara, Aldo, Mango, Desigual, Bershka, Promod и Pull&Bear. Согласно данным Krediidiinfo, по состоянию на январь 2017 у предприятия нет налоговой задолженности.

Но Apranga Group — целый конгломерат, в включающий в себя сеть магазинов в Эстонии, Литве и Латвии, а вот Nju и ER Boutique — местные эстонские предприятия, а не сети магазинов. Несмотря на это, налоговые долги отсутствуют и у них.

Куртка за 5500 евро улетела с прилавка

Владелица ER Boutique Эве Роосна, которая занимается продажей дизайнерской одежды уже 10 лет, на вопрос Delfi о том, сложно ли заниматься в Эстонии подобным бизнесом, ответила, что здесь всем сложно заниматься, так как рынок практически микроскопический. Она сказала, что кроме дизайнерского бутика больше не занимается никаким другим бизнесом, но зато одновременно успевает изучать текстильный дизайн и развивать свою линию одежды.

Если раньше магазин предлагал только известные бренды с мировым именем, то теперь Роосна решила поменять концепцию, потому что требования потребителей на рынке изменились, и эстоноземельцев стали все больше интересовать более доступные дизайнерские коллекции вместо известных брендов.

Foto: Facebook

”Когда выбор одежды правильный и отвечает ожиданиям наших людей, то продажи остаются из месяца в месяц более-менее на одном уровне. Клиентов нужно постоянно удивлять интересным выбором, тогда они вернутся”, — рассказал владелица бутика.

Ее клиенты — разные люди, которые вне зависимости от возраста ”ценят уникальную одежду и хотят выделяться из серой массы”. При этом Роосна признает, что одним из залогов успеха является сильная клиентская база, сформировавшаяся за долгие годы.

Какая же самая дорогая вещь, которая когда-либо продавалась в ее бутике? ”Куртка Brunello Cucinelli за 5500 евро. Куртку продали очень быстро — за неделю, сразу же после поступления коллекции”. Чаще всего клиенты покупают обувь, которая стоит в пределах 200 евро.

”В одном я точно уверена: если достаточно профессионально относиться к своей деятельности, то она принесет плоды. Я имею ввиду, например, давних лояльных клиентов, а также сотрудничество с партнерами по всему миру”, — объяснила Роосна свой успех, подчеркнув, что не все в жизни можно измерить деньгами.

Michael Kors, подари нам счастье!

Delfi обратился за экспертным мнением к ведущей передачи о моде ”Kapist välja” и редактору журнала Slacker Анне Ветик. Мы спросили о том, если смысл продавать дизайнерскую одежду в Эстонии, раз рынок настолько мал.

”Да, смысл есть, Эстония — это все-таки Восточная Европа, и здесь ценятся бренды, которые, например, скандинавы не очень любят, вроде Burberry и Armani — как символы успеха и статуса. Не секрет, что и русские, и эстонцы на Hullud Päevad вовсю стараются урвать сумки Michael Kors по дешевке. В основном это люди, которые дорвались до люкса, и хотят об этом кричать со всех колоколен. Либо люди, которые не дорвались, но которые думают, что шарф Burberry прибавит им веса, изменит их имидж, сделает их счастливее”, — комментирует Ветик.

”Выбор у нас скучный, учитывая, какие веселые безумства делают Gucci (по сравнению с тем, что привозят в магазины к нам), Vetements, Comme des Garçons и другие дизайнеры по-настоящему интересных домов моды. Но ничего не поделать, пока у нас одежду класса ”люкс” ценят за логотип и статус, а не за качество и креативность, вряд ли магазины начнут завозить брендовые вещи в духе времени”, — считает она.

”Большая часть потребителей еще не добралась до местной моды, предпочитая "заграницу". Но, к счастью, это потихоньку начинает меняться”, — уверена Анне Ветик.