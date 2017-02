Maks&Moorits: оптимальное содержание мяса в сосисках и сардельках - 77,7%

На прилавках магазинов появилась новая серия продукции Maks&Moorits — „Lihameistri eri”. Продукты, содержащие ровно 77,7% мяса, соответствуют представлению профессионалов о правильной текстуре и вкусе. В новую серию входят сосиски, сардельки, а также вареная и копченая колбаса с сыром.

”В последние годы в мясном секторе шла борьба за то, кто сможет добавить в колбасу самое большое количество мяса, но теперь все изменилось”, — отметила руководитель по маркетингу Atria Eesti Мирьям Эндла. ”Серия Lihameister отражает мнение профессионалов о том, какие продукты ели бы они сами”.

”Если делать колбасы и сосиски на 100% из мяса, то пострадает вкус, потому что продукция может быть жесткой и жилистой”, — объяснила Мирьям Эндла. ”По словам наших сотрудников, наилучший результат обеспечивает не максимальное содержание мяса, а разумный баланс, который позволяет сохранить хороший вкус и текстуру. После различных экспериментов в сфере развитии продукции мы пришли к выводу, что оптимальное содержание мяса — 77,7%”.

В рамках серии Lihameister Maks&Moorits представит также колбасу с самым высоким содержанием сыра: в колбасе содержится 77,7% мяса и 18% сыра.

Atria Eesti AS (www.atria.ee) — это один из крупнейший пищевых концернов в Эстонии, на котором работают более 350 человек, и второе по величине предприятие, выращивающее свиней. Компания начала работу в Эстонии в 2005-го году, приобретя Валгаский мясокомбинат. В 2009-м году AS Wõro Kommerts, AS Vastse-Kuuste Lihatööstus и AS Valga Lihatööstus объединились под названием Atria Eesti AS. Торговые марки предприятия Maks & Moorits, VK и Wõro представлены во всех продуктовых магазинах Эстонии. Atria Eesti AS принадлежит финскому биржевому предприятию Atria Oy.