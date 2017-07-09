Маклер: слабое место эстонских торговых центров — места общественного питания

”Проблемой для торговых центров является не их избыток или кажущееся сходство, а порой излишне высокая концентрация в них заведений общественного питания”, — пишет маклер Pindi Kinnisvara по коммерческой недвижимости Антти Ундритс.

”Крупнейшие торговые центры Эстонии весьма сходны, и по этой причине у них отсутствуют серьезные конкурентные преимущества друг перед другом. Однако реальным фактором риска являются вовсе не одинаковые магазины обуви и одежды, а слишком просторные площади, предоставленные в распоряжение предприятий общественного питания”, — добавил Ундритс.

”В один прекрасный день праздник потребления, так или иначе, закончится. И если такое произойдет, то одним из первых ответных шагов потребителя в целях экономии станет отказ от расходов на питание вне дома. А это, в свою очередь, означает, что владельцы торговых центров должны быть готовы к необходимости оперативно корректировать свою концепцию и для обширных площадей найти арендаторов нового направления, чтобы их собственные денежные потоки никак не пострадали. Безусловно, гораздо разумнее было бы еще на ранней стадии выбирать заведения общественного питания, которые уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны и способны сохранить устойчивое функционирование также и в случае сокращения оборота”, — пояснил Ундритс.