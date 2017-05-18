Маклер известного бюро прикинулся покупателем, чтобы получить комиссию со сделки

Чтобы навязать свои услуги владельцам квартиры, маклер прикинулся потенциальным покупателем, пишет Eesti Päevaleht.

Когда Райнер выставил свою квартиру на продажу, ему позвонил маклеры и поинтересовались, не заинтересован ли он в их услугах. Мужчина вежливо отказался и написал в объявлении, что не заинтересован в услугах маклеров.

Через несколько дней ему позвонил потенциальный покупатель, который проявил к квартире интерес, но не для себя, а якобы для друга. В итоге Райнер и позвонивший договорились, что он с другом придет посмотреть квартиру.

Когда потенциальный покупатель приехал смотреть квартиру, у него была с собой толстая тетрадь. Во время осмотра квартиры он задавал поверхностные вопрос, записывая что-то в тетрадь, якобы чтобы потом показать другу.

После осмотра ”покупатель” достал из своей тетради договор купли-продажи и мгновенно превратился из интересующегося квартирой лица в маклера бюро недвижимости OldeVara Пеэтера Пакса. Он предложил владельцу квартиры подписать договор и повысить цену квартиры, чтобы она включала его комиссию, или договориться о сумме комиссии от текущей цены.

На это Райнер вновь сообщил, что не заинтересован в маклерских услугах, и добавил, что это было даже написано в объявлении. Маклер же ответил, что его друг очень заинтересован в квартире, но хочет приобрести ее именно при его посредничестве.

Продавец предложил, чтобы ”друг” пришел посмотреть квартиру сам и приобрел ее по указанной в объявлении цене, на что маклер ответил: ”Но тогда я же не получу комиссию!”

Райнеру пришлось несколько раз вежливо сказать маклеру ”нет”, прежде чем тот наконец убрался восвояси. Естественно, мужчина остался недоволен, потратив свое время и силы впустую на обманом пробравшегося в квартиру маклера.

На запрос Eesti Päevaleht маклер OldeVara Пеэтер Пакс ответил, что представился владельцам квартиры и при звонке, и при первом посещении: ”Один мой друг, а не я, ищет квартиру. Я представился. Мы всегда представляемся”.

Перед ответом на контрольный вопрос о том, действительно ли он представился перед посещением квартиры, маклер замялся, но все же ответил положительно.

Как выяснилось, Пеэтер Пакс не занесен в эстонский регистр маклеров.