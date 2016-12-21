"Статистика последних лет показывает, что среда обитания приобретает все более важное значение. В более дорогих районах с хорошей средой обитания, таких как Нымме или Кесклинн количество квартирных сделок быстро растет. В дешевых каменных районах Ласнамяэ и Мустамяэ спрос остается более-менее стабильным,” — комментирует Айрер проведённый Center Kinnisvara свежий обзор рынка недвижимости.
"Хааберсти позиционируется между этими двумя полюсами. Не очень льготный и экслюзивный район, но смекалистому покупателю предлагает привлекательное отношение цены и качества, как "Шкода” на авторынке."
Как и у бывшего производителя автомобилей из восточного блока, также и у советского спального района товарный знак не сильная сторона и может до сегодняшнего дня вызывать предубеждение.
"Но кто не поленится прийти и самому убедиться, увидит, что современный Хааберсти является хорошей средой обитания с развитой инфраструктурой, зеленью и качественными современными новостройками”, — подчеркнул Айрер.
В ноябре нынешнего года в районе Хааберсти было совершено 110 квартирных сделок, что почти вдвое больше по сравнению с ноябрем прошлого года. В то же время рост цен за 12 месяцев по сравнению с эксклюзивными районами Нымме и Кесклинн, где цены возросли приблизительно на 20 %, остался довольно скромным — всего около 9 %.
В месячном плане Таллинский рынок недвижимости в ноябре занял выжидательную позицию, количество как сменивших владельца квартир так и денежный оборот остался по сравнению с октябрем практически без изменений. В ноябре в Таллинне было совершено 794 сделки за 73,7 млн евро, средняя цена за квадратный метр выросла на 4,6 % , достигнув уровня 1695 евро.
Здесь стоит отметить, что в Пыхья-Таллинн произошло сильное падение активности
квартирных сделок — их количество снизилось на 18 %, за месяц лишь 127 квартир сменило владельцев.
В первой половине каждого месяца Center Kinnisvara составляет месячный обзор рынка квартир в Таллинне, который прилагается к письму. Используемые для обзора данные исходят от базы данных Земельного департамента.