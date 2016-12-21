Хотя в кратковременной статистике рынок квартир в Таллинне по районам совершает резкие скачки, показывает статистика более длительного периода, что Хааберсти из спального района превращается во все более привлекательный жилой район. По словам руководителя Сenter Kinnisvara Кристиана Айрера, Хааберсти становится „Шкодой” квартирного рынка.

"Статистика последних лет показывает, что среда обитания приобретает все более важное значение. В более дорогих районах с хорошей средой обитания, таких как Нымме или Кесклинн количество квартирных сделок быстро растет. В дешевых каменных районах Ласнамяэ и Мустамяэ спрос остается более-менее стабильным,” — комментирует Айрер проведённый Center Kinnisvara свежий обзор рынка недвижимости.

"Хааберсти позиционируется между этими двумя полюсами. Не очень льготный и экслюзивный район, но смекалистому покупателю предлагает привлекательное отношение цены и качества, как "Шкода” на авторынке."

Как и у бывшего производителя автомобилей из восточного блока, также и у советского спального района товарный знак не сильная сторона и может до сегодняшнего дня вызывать предубеждение.

"Но кто не поленится прийти и самому убедиться, увидит, что современный Хааберсти является хорошей средой обитания с развитой инфраструктурой, зеленью и качественными современными новостройками”, — подчеркнул Айрер.

В ноябре нынешнего года в районе Хааберсти было совершено 110 квартирных сделок, что почти вдвое больше по сравнению с ноябрем прошлого года. В то же время рост цен за 12 месяцев по сравнению с эксклюзивными районами Нымме и Кесклинн, где цены возросли приблизительно на 20 %, остался довольно скромным — всего около 9 %.

В месячном плане Таллинский рынок недвижимости в ноябре занял выжидательную позицию, количество как сменивших владельца квартир так и денежный оборот остался по сравнению с октябрем практически без изменений. В ноябре в Таллинне было совершено 794 сделки за 73,7 млн евро, средняя цена за квадратный метр выросла на 4,6 % , достигнув уровня 1695 евро.

Здесь стоит отметить, что в Пыхья-Таллинн произошло сильное падение активности

квартирных сделок — их количество снизилось на 18 %, за месяц лишь 127 квартир сменило владельцев.

В первой половине каждого месяца Center Kinnisvara составляет месячный обзор рынка квартир в Таллинне, который прилагается к письму. Используемые для обзора данные исходят от базы данных Земельного департамента.