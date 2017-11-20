Майлис Репс и Индрек Саар возглавят в Брюсселе Совет европейских министров

20 ноября в Брюсселе начнется двухдневное заседание Совета европейских министров по вопросам образования, делам молодежи, культуры и спорта, сообщает Министерство образования и науки.

Сегодня министр образования и науки Майлис Репс возглавит встречу министров образования и по делам молодежи стран-членов ЕС для того, чтобы принять выводы на темы молодежной работы с использованием инфотехнологий, а также по вопросам общего и высшего образования, сделанные во время председательства Эстонии в Совете ЕС, кроме этого, планируется сформулировать общий подход к предложению о регулировании Европейского корпуса солидарности.

Завтра под руководством министра культуры Индрека Саара соберутся министры культуры и спорта для того, чтобы одобрить выводы на тему увеличения доступности культурных благ при помощи электронных устройств, а также в сфере спорта обсудить роль тренеров в обществе. Участники Совета обсудят роль культуры в создании сплоченного общества, а также, при участии Томаса Баха, президента Международного олимпийского комитета, поговорят об основных проблемах в области спорта в XXI веке.

Повестка дня встречи включает утверждение выводов Совета ЕС на тему молодежной работы с привлечением инфотехнологий. Концепция ”умной” молодежной работы родилась в Эстонии, и эта инновация была благоприятно воспринята в Европе.

Молодежь впервые сможет высказать свою точку зрения в политическом обсуждении по вопросам молодежной работы, в которых основное внимание будет уделено темам, которые могут повлиять на молодежь в будущем, а также выразить свое мнение о том, какой вклад в развитие этих тем может внести ЕС. Молодые люди могут поучаствовать в политических дебатах посредством соцсетей — для этого следует использовать хэштег #youthministers в Твиттере.

Министры по вопросам молодежи также собираются выработать общий подход к вопросу Европейского корпуса солидарности. Европейский корпус солидарности — это инициатива Европейской комиссии, при помощи которой создаются дополнительные возможности для молодежи для участия в волонтерской деятельности, проектах по инициативе молодежи, а также работы и стажировки с солидарной направленностью.

Совет по образованию начнется с обмена идеями об эффективных стратегиях формирования учебной среды и внеучебных мероприятиях, которые поддерживают развитие детей. В собрании участвуют также дети и учителя из Эстонии, которые представят развитие навыков робототехники и деятельность кружка по робототехнике в небольшой основной школе Ракке. Министры образования планируют принять три документа: рекомендации Совета по отслеживанию жизненного пути выпускников, выводы Совета по вопросам модернизации высшего образования и отличному обучению. Помимо этого, министры обсудят и будущее профессионального образования. Темы, затронутые Эстонией во время председательства в Совете ЕС, предлагают стратегическое видение сотрудничества во всех сферах образования.

Завтра, 21 ноября, министр культуры Индрек Саар возглавит совет по вопросам культуры и спорта. Утром совет по культуре планирует одобрить выводы об увеличении доступности культурных благ при помощи электронных устройств. Выводы будут посвящены роли культурных организаций и общению с аудиторией в постоянно изменяющейся цифровой среде. Помимо этого, министры обсудят роль культуры в создании более сплоченного общества в контексте возросшей миграции и мобильности людей. Обмену идеями министров культуры поможет и вдохновляющая речь основательницы фестиваля Tallinn Music Week Хелен Сильдна ”Культура и творчество как источник чувства принадлежности и положительных изменений в обществе”. Совету также будет представлен обзор состояния переговоров по директиве об услуге аудиовизуальных медиа.

Совет министров спорта соберется во второй половине дня, ему предшествует встреча с Тибором Наврачичем, комиссаром ЕС по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта и Томасом Бахом, президентом Международного олимпийского комитета, на которой обсудят вопросы улучшения сотрудничества между Европейским союзом, странами-членами и спортивными движениями. На заседании, последующем за встречей, Совет под председательством Эстонии примет выводы о социальной роли тренеров в обществе, а также резолюцию о развитии структурированного диалога Европейского союза по вопросам спорта. После этого состоится общая дискуссия при участии президента МОК Баха об основных проблемах и их решениях в области в спорта в XXI веке.