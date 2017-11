Магазинам придется убрать из продажи яблоки неизвестного происхождения, выдаваемые за местные

Как ранее писал Maaleht, Mulgi Õun OÜ и Aran PM OÜ выдавали за местные яблоки сорта, которые не произрастают в Эстонии. Сегодня вступает в силу предписание, согласно которому магазины должны прекратить продажу яблок под названием ”Renett” и ”Kuldrenett”.

Департамент сельского хозяйства составил предписание для торговых сетей Rimi Eesti Food AS, Selver AS и Coop Kaubanduse AS, где продавались яблоки Mulgi Õun OÜ и Aran PM OÜ.

При продаже яблок установлен конкретный стандарт, который предусматривает маркировку сорта яблок на упаковке, ценнике или ящиках. Название сорта можно заменить синонимом. Однако сортов ”ренет” и ”золотой ренет” не существует, и они не зарегистрированы как синонимы сорта (ренет — общее название группы сортов яблок).

Теперь в магазинах в продаже яблоки в пакетиках, на этикетки которых просто написано Mulgi Õun. На ценнике указан 2-ой класс и литовский сорт ”ауксис” — все соответсвует требованиям.

Департамент продолжает расследовать цепочку поставок яблок ”Renett” и ”Kuldrenett”, проверку документации и установление происхождения яблок. Как ранее писал Maaleht, специалист предполагает, что данный неизвестный сорт происходит из Южной Европы, откуда яблоки, вполне вероятно, и попадают на местные прилавки под видом эстонских.

Один из собственников Mulgi Õun Пааво Отсус не открыл газете Maaleht название загадочного сорта яблок, сказал только, что это выведенный для пробы скрещенный сорт, имеющийся в Эстонии в ограниченном количестве.